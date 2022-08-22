موسكو تتهم كييف باغتيال ابنة المفكر الروسى ألكسندر دوجين

جدة - نرمين السيد - وقالت الاستخبارات الروسية، إن مرتكبى هجوم اغتيال دوجين سافروا إلى إستونيا بعد ارتكاب الجريمة، وفقا لوكالة "فرانس برس" الفرنسية.

وكانت وسائل إعلام روسية أعلنت فى وقت سابق مقتل داريا، جراء تفجير إرهابى استهدف سيارتها بالقرب من قرية بولشى فيازيوما فى ضواحى العاصمة الروسية موسكو. وتصف التقارير والد الراحلة، ألكسندر دوجين، بأنه "دماغ الرئيس الرئيس الروسى فلاديمير بوتين" وعقله المدبر.

فيما يواصل المحققون العمل والتحقيق الحادث، كما قام خبراء المتفجرات بفحص السيارة المحترقة وتم نقلها إلى موقف سيارات خاص.