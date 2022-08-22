الفلبين تسجل رابع حالة إصابة بـ جدرى القرود

جدة - نرمين السيد - وأضافت الوزارة - وفقا لقناة "إيه بى إس - سى بى إن" الفلبينية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن الحالة الجديدة تبلغ من العمر 25 سنة وليس لديها تاريخ سفر حديث إلى دول بها حالات إصابة مؤكدة بفيروس جدرى القرود.
وكانت الفلبين قد أعلنت عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بالفيروس فى 29 يوليو الماضى، وقالت وزارة الصحة"إن جميع الحالات الأربع المؤكدة لمرض جدرى القرود فى الفلبين لا علاقة لها ببعضها البعض".
وقد تم تسجيل أكثر من 35 ألف حالة إصابة مؤكدة بفيروس جدرى القرود فى 92 دولة حتى الآن هذا العام، وذلك وفقا لمنظمة الصحة العالمية.
يشار إلى أن فيروس جدرى القرود يتسبب فى أعراض حمى وطفح جلدى يؤدى لبروز حبوب على الجلد، وعادة ما يكون خفيفا لكن هناك سلالتين خطيرتين له تؤدى إحداهما لوفيات تصل إلى 10% والأخرى لوفاة نحو 1% من المصابين.
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