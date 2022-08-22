مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية

جدة - نرمين السيد - وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية فى القدس، فى بيان صحفى، إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، وأدوا طقوسا تلمودية، ونفذوا جولات استفزازية فى باحاته، واستمعوا لشروحات مزورة حول "الهيكل" المزعوم.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين بشكل شبه يومى على فترتين صباحية ومسائية، فى محاولة لفرض التقسيم الزمانى والمكانى فيه، كما هو الحال فى المسجد الإبراهيمى فى الخليل.