اعتداءات وحشية.. مقطع فيديو يثير غضبا واسعا فى أمريكا ضد انتهاكات الشرطة

وكان جورج فلويد، الشاب الأمريكى من أصول إفريقية، لقى حتفه على يد الشرطة الأمريكية فى مدينة مينيابوليس، عندما جثا ضابط على عنقه لتسع دقائق، حتى مات رغم توسلاته.
ومن جانبه، أعلن حاكم ولاية أركنساس الأمريكية، إيقاف 3 ضباط شرطة عن العمل، بعد نشر الفيديو، مضيفًا أن الأجهزة المختصة فى الولاية فتحت تحقيقا حول الحادث.
وقال حاكم أركنساس فى بيان عبر "تويتر": "تم إيقاف ثلاثة من رجال إنفاذ القانون فى مقاطعة كروفورد بولاية أركنساس بعد نشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعى لهم، وهم يضربون ويحتجزون رجلاً فى موقف للسيارات".
فيما أشارت التقارير إلى أن المجنى عليه هو راندال راى وورسستر، من جنوب كاليفورنيا، وعمره 27 سنة.
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