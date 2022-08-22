اعتداءات وحشية.. مقطع فيديو يثير غضبا واسعا فى أمريكا ضد انتهاكات الشرطة

جدة - نرمين السيد - أثار مقطع فيديو تداوله الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعى غضبًا واسعًا فى الولايات المتحدة، حيث يظهر الفيديو رجال شرطة أمريكيين يعتدون بوحشية على أحد الرجال خلال توقيفه، فى مشاهد أعادت إلى الأذهان مأساة جورج فلويد، الذى قتل على يد الشرطة فى 25 مايو.





وكان جورج فلويد، الشاب الأمريكى من أصول إفريقية، لقى حتفه على يد الشرطة الأمريكية فى مدينة مينيابوليس، عندما جثا ضابط على عنقه لتسع دقائق، حتى مات رغم توسلاته.

ومن جانبه، أعلن حاكم ولاية أركنساس الأمريكية، إيقاف 3 ضباط شرطة عن العمل، بعد نشر الفيديو، مضيفًا أن الأجهزة المختصة فى الولاية فتحت تحقيقا حول الحادث.

وقال حاكم أركنساس فى بيان عبر "تويتر": "تم إيقاف ثلاثة من رجال إنفاذ القانون فى مقاطعة كروفورد بولاية أركنساس بعد نشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعى لهم، وهم يضربون ويحتجزون رجلاً فى موقف للسيارات".

فيما أشارت التقارير إلى أن المجنى عليه هو راندال راى وورسستر، من جنوب كاليفورنيا، وعمره 27 سنة.