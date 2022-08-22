الآن.. نتائج الثانوية العامة 2022 اليمن صنعاء والمحافظات موقع وزارة التربية والتعليم اليمن نتائج ثالث ثانوي 2022 برسالة

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عمر شويل - جدة نتائج الثانوية العامة 2022 اليمن بالاسم ورقم الجلوس ، هو ما يبحث عنه جميع الطلاب والطالبات الآن موقع وزارة التربية والتعليم اليمن نتائج الامتحانات 2022 ، وذلك تزامناً مع بيان وزارة التربية والتعليم اليمن تحديد موعد الإعلان عن نتائج الثانوية العامة 2022 في اليمن صنعاء، ليكون اليوم الإثنين الموافق الثاني والعشرين من شهر أغسطس 2022، ونوافيكم الآن عبر هذه الصفحة بكافة التفاصيل التي تخص رابط موقع نتائج الثانوية العامة 2022 اليمن بالاسم ورقم الجلوس. والذي يُمكنكم من خلالة أيضاً استخراج نتائج ثالث ثانوي 2022 اليمن.

نتائج الثانوية العامة 2022 اليمن

رابط نتائج الثانوية العامة 2022 اليمن موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022 ، هه ما يحتل مرتبة كبيرة في الوقت الحالي على محرك البحث العالمي الشهير جوجل ومن خلال الرابط المرفق أدناه سيتمكن جميع الطلاب والطالبات من استخراج نتائج الثانوية العامة 2022 صنعاء, تعز, عدن, حضرموت, نتائج الثانوية العامة 2022 الحديدة, ابين, إب, لحج, عمران, نتيجة الثانوية العامة 2021 البيضاء, الجوف, مأرب, ريمة, صعدة، وباقي المحافظات. نتائج ثالث ثانوي 2022 اليمن صنعاء.

وبتاريخ أمس الأحد الموافق 23 محرم 1444هـ الموافق 21 أغسطس 2022 أعلنت وزارة التربية والتعليم نتيجة اختبارات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022 بنسبة نجاح 86.91 بالمئة. وقد هنأ وزير التربية والتعليم يحيي الحوثي جميع الطلاب والطالبات الناجحين في امتحان الثانوية العامة في اليمن 2022.

استخراج نتائج الثانوية العامة 2022 اليمن

وأوضح وزير التربية والتعليم أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحان الثانوية العامة بلغ 187 ألفاً و 878 طالب وطالبة، حضر الاختبار 175 ألفاً و 85 طالبا وطالبة وغاب عنها 12 ألفا و 793 طالب وطالبة ونجح 152 ألفا و 185 طالب وطالبة. ورسب في الامتحان 22 ألفا و 927 طالبا وطالبة.

نتائج الثانوية العامة 2022 اليمن ، وأوضح وزير التربية والتعليم يحيي الحوثي، أن جميع الطلاب والطالبات يُمكنهم الحصول على نتائج الثانوية في اليمن 2022 بداية من صباح يوم الإثنين الموافق 22-8-2022 ، وذلك من خلال الاتصال على الرقم الثابت 160 أو من خلال إرسال رقم الجلوس برسالة sms عبر شبكة اتصالات يمن موبايل إلى الرقم نفسه.

نتائج الثانوية العامة اليمن 2022

نتائج ثالث ثانوي 2022 اليمن صنعاء ، وخلال المؤتمر الصحفي المنعقد من أجل إعلان نتائج الثانوية العامة اليمن صنعاء 2022 ، كشف مدير عام الاختبارات بوزارة التربية والتعليم اليمن صالح ألوادعي كشوف أسماء أوائل الثانوية العامة اليمن القسم علمي ، أدبي ، انجليزي.

والكثير يراسلنا الآن عبر تعليقات الصفحة يرغب في التوصل إلى رابط نتائج الثانوية العامة في اليمن 2022 بالاسم ورقم الجلوس ، ولكن من خلال ما تم توضيحه من قبل وزير التربية والتعليم صنعاء السيد الدكتور يحيي الحوثي بشأن طريقة الحصول على نتائج الثانوية العامة 2022 اليمن ، يتضح للجميع أنه من خلال الاتصال على رقم الخط الثابت 160 سيتمكن الجميع من استخراج نتائج الثانوية اليمن 2022 ، أو من خلال إرسال رقم الجلوس برسالة sms عبر شبكة اتصالات يمن موبايل إلى نفس الرقم.