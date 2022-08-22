نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط مبادرة رئيس الحكومة للاسكان الشبابي قوائم المستفيدين في البلديات 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط مبادرة رئيس الحكومة للاسكان الشبابي والأسرة المحتاجة أنطلقت منذ فبراير 2022 ومن ذلك الحين تم فتح باب التسجيل لمبادرة الحكومة الوطنية، تأتي مبادرة رئيس الحكومة للإسكان كجزء من الحلول التي تنشدها الدولة في إسكان الشباب من خلال منح الشقق الاسكانية وقطع أراضي بالتعاون مع مصرف الادخار والاستثمار العقاري، ومن خلال تعبئة نموذج التقديم لمبادرة القروض السكنية على منظومة القروض للشباب على رابط مبادرة الشباب المرفق هنا، بعد التسجيل سيمر الطلب المرُسل بعدة مراحل لحين قبوله النهائي يمكن متابعتها في الفقرات اللاحقة بتفاصيلها.

ماهي مبادرة إسكان الشباب الليبي

أوضحت المتحدثة باسم وزارة الشباب في حكومة الوحدة الوطنية، مروة الباروني، خلال مؤتمر صحفي لمتابعة سير مبادرة رئيس الحكومة للإسكان الشبابي والأسر المحتاجة في الوقت الراهن نحن في المرحلة الأولى من المبادرة ذات الصلة بالشقق السكنية ووفقا للإعلان بلغ نسبة الإنجاز فيها بين 80 و100% ضمن مبادرة إسكان الشباب، وتابعت الناطق الرسمي لوزارة الشباب تم تكليف مركز الاتصال المحل لإستقبال الاتصالات والاستفسارات من المواطنين على الرقم 1415

قوائم المستفيدين من القروض السكنية مصرف الادخار

أكدت بدورها المتحدث لوزارة الشباب في حكومة الوحدة الوطنية مروة الباروني ان القوائم المتداولة اليوم هي مختصة للأشخاص الذين قاموا بالتسجيل في منظومة القروض السكنية فقط، وهم الذين استوفوا البيانات المطلوبة وفقها، وليس الذين يتم منحهم القروض بموجب التقديم السابق على هذه المنظومة.

التقييم في مبادرة الإسكان الشبابي

المسجلين في منظومة مبادرة الإسكان الشبابي سيعتبرون ضمن الفزر النهائي بحسب البيانات المطلوبة التي قاموا بإدخالها، وفي خطوة موازية خلال شهر يوليو الماضي لعام 2022 أصدرت اللجنة العليا للمبادرة مقترحاً بتشكيل لجنة فرعية تتواجد في كل بلدية عن عضوا كل منّ:

عميد البلدية

عضو فرع مصرف الادخار والاستثمار العقاري

عضو عن مكتب الشباب الواقع في نطاق البلدية.

عضو عن مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية

عضو عن مكتب صندوق الزكاة

عضو عن وكالة الجهود التطوعية

وفي ضمن مهام أعضاء اللجنة المشغلين لمبادرة رئيس الحكومة للإسكان الشبابي في البلديات الليبية سينحصر دورهم على الشكل التالي: