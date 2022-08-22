نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هااام اعرف حالا حد ادنى تنسيق المرحلة الثانية 2022 لكل كليات علمي وادبي في كل الجامعات عبر موقع التنسيق في المقال التالي

عمر شويل - جدة حد ادنى تنسيق المرحلة الثانية 2022، مازال هناك عمليات بحث مكثفة حول حد ادنى تنسيق المرحلة الثانية 2022 الذي تم توضيحه والاعلان عنه خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع استمرار التسجيل في تنسيق المرحلة الثانية 2022 للكليات عبر موقع التنسيق الالكتروني من قبل كل الطلاب الحاصلين على الحدود الدنيا لتلك المرحلة، وحتى الآن قام 185 ألف طالب بتسجيل رغباتهم بشكل الكتروني ميسر وبسيط، وهم الآن في انتظار الكشف عن النتيجة لمعرفة الكلية التي تم قبولهم بها خلال 48 ساعة من الآن، والآن معا لنتعرف على درجات تنسيق المرحلة الثانية 2022، فتابعونا.

حد ادنى تنسيق المرحلة الثانية 2022

أما عن حد ادنى تنسيق المرحلة الثانية 2022 فقد جاء منخفض بشكل كبير عن المرحلة الاولى التي استطاع عدد كبير من طلابها أن يلتحقوا بكليات القمة “الطب، الصيدلة، الهندسة” بعدما حصلوا على مجاميع مرتفعة في نتيجة الثانوية العامة، وأكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمُشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم أن تسجيل وتعديل رغبات تنسيق المرحلة الثانية سيظل متاحا أمام الطلاب من كل المحافظات حتى السابعة من مساء غد الإثنين الموافق 22 من شهر أغسطس الجاري، ليتم بعدها اعلان النتيجة، أما الحدود الدنيا تنسيق المرحلة الثانية فهي:

الشعبة العلمية “رياضة وعلوم”: للطلبة الحاصلين على 246 درجة فأكثر أي بنسبة 60%.

الشعبة الادبية: للطلبة الحاصلين على 238 درجة فأكثر بنسبة 58.05%.

تسجيل تنسيق المرحلة الثانية 2022

ومازال كل الطلاب يبحثون عن طريقة تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2022 عبر موقع التنسيق الالكتروني التي سنشرحها لكم خلال السطور القادمة، مع مراعاة أن يقوم الطالب باختيار الكليات التي تقع في النطاق الجغرافي له قبل الاختيار في النطاق الجغرافي التالي له، ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وآخر على أن يكون مستوفيا للشروط المعلنة، ومن أجل التسجيل في المرحلة الثانية للتنسيق 2022 اتبع ما يلي:

قم بالدخول إلى موقع التنسيق.

اختر خدمات تنسيق الثانوية العامة.

اختر تسجيل تنسيق المرحلة الثانية 2022.

قم بادخال رقم الجلوس والرقم السري.

ابدء الآن في ادخال رغباتك.

بعد الانتهاء اضغط على كلمة “حفظ”.

كليات تنسيق المرحلة الثانية 2022

الاداب.

العلوم.

التمريض.

الطب البيطري.

التجارة.

الحقوق.

التربية.

لايزال البحث مستمر حول حد ادنى تنسيق المرحلة الثانية 2022 التي سيغلق باب التسجيل فيها في مساء غدا الاثنين، وذلك وفقا لما صرحت به وزارة التعليم العالي التي ستعقد مؤتمر صحفي في ظهر يوم الثلاثاء للكشف عن نتيجة تنسيق تلك المرحلة، وكذلك الاعلان عن موعد بدء التسجيل في المرحلة الثالثة والأخيرة التي تستمر حتى نتيجة امتحاناا الدور الثاني للثانوية العامة.

ساعات قليلة ويغلق باب التسجيل في تنسيق المرحلة الثانية 2022 عبر موقع التنسيق الالكتروني، ليتم الاعلان عن الكليات التي تم ترشيح طلاب العلمي والادبي إليها، وفي ظل البحث عن الحدود الدنيا للقبول في كليات المرحلة الثانية، فهناك توقعات تفيد بأن تنسيق كلية الطب البيطري للمرحلة الثانية يقدر بنحو 86.8% على مستوى الجامعات المصرية.