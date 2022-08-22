تمويل سلفه بدون تحويل راتب بالمملكة مع المزايا والشروط

تمويل سلفه بدون تحويل راتب، هو احد التمويلات الهامة جدا التي تقدمها منصة سلفه والتي تعتبر من اهم المنصات الإلكترونية التي تقدم خدمات تمويليه في المملكة العربية السعودية، ودائما وبشكل يومي يتم البحث من خلال أشخاص كثيرين من المواطنين السعوديين على سلفه تمويل بدون تحويل راتب، تعتمد سلفه على تقنيات ماليه تسمى fintech لرفع كفاءة المعاملات المصرفية البنكية حتى تصل إلى تجربه مميزه لكل عملائها، تقدم سلفه عدد متنوع من القروض تأتي في مقدمتها تمويل بدون تحويل راتب من سلفه والتي نتعرف على كل تفاصيلها من خلال هذه المقالة، وتمتلك سلفه مميزات هامه منها موافقتها مع أحكام الشريعة الإسلامية في تعاملاتها، وأيضا سهولة الاجراءات الخاصة بالتقديم على طلب التمويل الشخصي بالإضافة إلى تقديم فترة سداد كبيره.

تمويل سلفه بدون تحويل راتب

اكثر ما يميز تمويل سلفه بدون تحويل راتب هو الموافقة السريعة إلى طلب التمويل بالإضافة إلى هامش ربح تنافسي، وأيضا كمان وضحنا أن كافة تعاملات تمويل سلفه بدون تحويل الراتب هي متوافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية ولا تخالفها، يقدم طلب الحصول على تمويل منصة سلفه بدون تحويل راتب من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمنصة والتقديم بمنتهى السهولة، وقد تم وضع عدد من الشروط التي يجب أن تتوفر في كل من يريد الحصول على هذا التمويل المقدم من سلفه، وسوف نتعرف على كل هذه الشروط في السطور القادمة.

شروط تمويل منصة سلفه

يجب أولا أن يكون مقدم طلب تمويل شخصي سعودي الجنسية.

أن يكون عمر المتقدم بين 23 و60 عاماً، ومكتمل الأهلية.

أن يكون المتقدم على رأس العمل، بشرط ألا تقل فترة العمل عن 3 أشهر في الخدمة لموظفي القطاع الحكومي أو 6 أشهر لموظفي القطاع الخاص.

الحد الأدنى للراتب الشهري 5,000 ريال سعودي.

مميزات تمويل منصة سلفه