نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر here رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2022 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم moe.gov.eg لكل المحافظات في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2022، أصبح رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2022 الأكثر بحثاً خلال الساعات الماضية عبر محرك البحث “جوجل” وذلك في ظل ترقب طلاب الدبلومات الفنية للنتيجة بعد امتحانات الدور الثاني في جميع التخصصات التي تشمل “زراعي، صناعي، تجاري”، وقد صرح الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، أن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2022 ستظهر خلال أيام بعدما صارت الامتحانات خلال الفترة الماضية بشكل طبيعي داخل جميع اللجان.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2022

مع تساؤل الطلاب عن رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2022 بعدما انتهوا من أداء الامتحانات في 11 أغسطس الجاري، تعرض وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني روابط على موقعها للكشف والاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس كل المحافظات وبأنظمتها الثلاث والخمس سنوات، حيث أدى ما يقرب من 25 طالب وطالبة امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية ويترقبوا ظهور النتيجة، وأكد الدكتور محمد مجاهد نائب أنه يتم الآن العمل في التصحيح والتدقيق والمراجعة وكذلك رصد الدرجات، حتى يتم الانتهاء من اعداد كشوف بأسماء الطلاب الناجحين والراسبين استعدادا ليتم ارسالها إلى الادارات التعليمية والمدارس، كما سيتم تجهيز النتيجة بشكل نهائي منتصف الأسبوع الجاري حيث يسير العمل حاليا على قدما وساق ليتعرف كل طالب على نتيجته.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2022

من المقرر أن يتم تفعيل رابط عبر موقع وزارة التربية التعليم والتعليم الفني أمام جميع الطلاب والطالبات لمعرفة نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2022، حيث يمكنكم زيارة بوابة مركز المعلومات للاستعلام عن النتيجة فور أن يتم اعتمادها من قبل السيد الوزير خلال مؤتمر صحفي، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولاً: ادخل على قم بالدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم.

ثانيا: قم بالدخول إلى قسم نتائج الطلاب.

ثالثا: اختر نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2022.

رابعا: ادخل رقم الجلوس بشكل صحيح من اليسار إلى اليمين.

اختر شعبتك “تجارة، صناعة، زراعة”.

خامسا: اضغط على عرض النتيجة لمعرفتها بالتفصيل.

ستظهر لك نتيجتك بالدرجات التفصيلية في كل المواد.

من المقرر أن يتم الاعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2022 خلال أيام أو ساعات قليلة من الآن، حيث يمكن لكل طالب حينها أن يستعلم عن درجاته في كل المواد بشكل تفصيلي حتى يتمكن من التقديم في تنسيق الدبلومات الفنية الذي سيبدأ خلال أيام قليلة من الآن، ويمكنك ترك بياناتك بالتعليقات لنجلب لك النتيجة تفصيليا بعد اعتمادها.