تقديم مكافحة المخدرات رجال كم راتب جندي في قوات مكافحة المخدرات 1444

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عمر شويل - جدة تقديم مكافحة المخدرات، أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية عن شروط التقديم على وظائف مكافحة المخدرات، حيث أكدت الإدارة العامة للقبول المركزي التابعة لوزارة الداخلية للشؤون العسكرية السعودية عن بداية القبول والتسجيل في مختلف الوظائف العسكرية المتاحة للرجال رتبة (وكيل رقيب، عريف، جندي أول، جندي) والعمل في مختلف أنحاء المملكة، حيث من المقرر ان تبدأ عملية التقديم يوم السبت الثني والعشرون من شهر محرم 1444 الموافق لـ20 أغسطس 2022 على أن تنتهي مهلة التقديم بداية من يوم الخميس بتاريخ 1444/01/27هـ الموافق الخامس والعشرون من شهر أغسطس الجاري، وبدورنا نحن في موقع ثقفني الإخباري سنتعرف على طريقة التسجيل في مكافحة المخدرات، كما سنبن لكم كم راتب الجندي في مكافحة المخدرات تابعونا للنهاية لمعرفة ذلك بشكل مفصل ودقيق.

تقديم مكافحة المخدرات

يجب على كل من يرغب في الالتحاق بالوظائف العسكرية لمكافحة المخدرات أن يحوز على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو الحصول على مؤهل أعلى في نفس التخصص من أجل الدخول في دورة مكافحة المخدرات، وجاءت تلك التخصصات على النحو التالي: دعم فني للحاسب الآلي، شبكات الحاسب الآلي، إدارة الحاسب الآلي، أنظمة شبكات الحاسب الآلي، برمجيات الحاسب الآلي، القانون، التبريد والتكييف، الأمن والسلامة، القوى الكهربية، كهرباء السيارات، المحركات والمركبات، المعدات الثقيلة، الأنظمة الهيدروليكية، الصيانة الميكانيكية.

إعلان فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة لمكافحة المخدرات على رتبة (وكيل رقيب – عريف – جندي أول – جندي) للرجال، وذلك عبر منصة (أبشر – توظيف) https://t.co/O9XJ905jUZ. pic.twitter.com/w7FKNkO3rP — مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA) إعلان فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة لمكافحة المخدرات على رتبة (وكيل رقيب - عريف - جندي أول - جندي) للرجال، وذلك عبر منصة (أبشر - توظيف) https://t.co/O9XJ905jUZ. pic.twitter.com/w7FKNkO3rP — مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA) August 18, 2022

التسجيل في وظائف مكافحة المخدرات 1444

توجد بعض الخطوات البسيطة التي يجب على المقدم القيام بها للتقديم على وظائف مكافحة المخدرات 1444 للرجال بشكل إلكتروني وبكل سهولة من خلال تطبيق ما يلي:

تسجيل الدخول على منصة أبشر الإلكترونية

اضغط على قسم الوظائف المتاحة، ثم اختر مباشرة وظيفة جندي في مكافحة المخدرات.

الموافقة على شروط وأحكام الموقع، ثم الضغط على زر تقديم الطلب.

عليك إدخال كل المعلومات الشخصية بشكل صحيح وفي مكانها المخصص: رقم الهوية، تاريخ الميلاد، تحديد نوع الجنس، تحديد الحالة الاجتماعية، كتابة رقم هوية الأب، ادخل رقم الوظيفة، ثم النقر على موافق.

فتح نموذج الوظائف، وكتابة البيانات المطلوبة ومن ثم النقر على التالي .

اضغط على حفظ.

عليك إدخال الشهادة التي تمتلكها والتي تثبت فيها تخصصك، ثم الضغط على عرض البيانات.

التحقق من صحة البيانات والضغط على حفظ، ليتم فتح صفحة الإرسال.

في الأخير اضغط على تأكيد الطلب.

شروط التسجيل في مكافحة المخدرات 1444

يستطيع كل مواطن سعودي الالتحاق بالإدارة العامة للمخدرات رتبة جندي إذا استوى الشروط التي حددتها المديرية العامة لمكافحة المخدرات وجاءت مبينة على النحو التالي:

يجب أن يكون المتقدم إلى الوظيفة سعودي الجنسية، كما يجب أن سكون منشئه داخل المملكة، يستثنى من ذلك أولئك الذين نشأوا خارج المملكة مع والديه أثناء خدمتهم للبلاد في الخارج. حسن السيرة والسلوك. ليس محكوما عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. لا يعمل في إحدى المؤسسات الحكومية أو العسكرية الوزن والطول المناسب للخدمة العسكرية عدم زواج المتقدم بأجنبية. الحصول على المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة اجتياز جميع الإجراءات والاختبارات المطلوبة بنجاح معادلة وتصديق الشهادات التي تم الحصول عليها من خارج المملكة العربية السعودية يجب ألا يكون المتقدم قد تم تعيينه في أحد الوظائف الخاضعة لنظام الخدمة العسكرية. ألا يكون قد تم إنهاء خدمته في أحد الكليات أو المعاهد أو المراكز العسكرية.

كم راتب الجندي في مكافحة المخدرات

كما هو معمول به في نظام الرواتب في مختلف القطاعات الحكومية بالمملكة العربية السعودية فإن راتب الجندي في مكافحة المخدرات يختلف حسب الدرجة المتحصل عليها والرتبة الوظيفية، حيث بلغ الراتب الخام لرتبة جندي في مكافحة المخدرات من الدرجة الأولى من 3220 رياا سعودي إلى غاية 5040 ريال سعودي التي يتحصل عليها جندي يحوز على الدرجة رقم 15.

سلم رواتب مكافحة المخدرات 1444

كم رواتب مكافحة المخدرات 1444

أكدت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على ان حساب راتب الجندي يختلف من جندي آخر حسب الدرجة حيث جاءت رواتب الجنود مبين على النحو التالي:

يتقاضى الجندي درجة الأول 3220 ريال سعودي

أما الدرجة الثانية تقريبا 3350 ريال سعودي

كما يتحصل جندي درجة ثالثة 3480 ريالا سعوديا

أما جندي من الدرجة الرابعة فيتقاضى 3610 ريال.

الدرجة الخامسة 3740 ريال.

جندي من الدرجة السادسة يتقاضى راتب 3870 ريال سعودي

كم مدة دورة مكافحة المخدرات

أكدت المديرية العامة لمكافحة المخدرات أن مدة دورة الجندي تبلغ خمسة أشهر، إذ يخضع جميع المترشحين في الوظيفة العسكرية لدورة تدريبية تعرف باسم “دورة مكافحة المخدرات”، على أن تبدأ مباشرة بمجرد الإعلان عن أسماء المقبولين بشكل نهائي في الوظائف العسكرية لمكافحة المخدرات.

ما هو لبس قوات مكافحة المخدرات

في إطار استحداث كافة القوات العاملة في المملكة العربية السعودية وتوفير كل الضرورية للرقي بالعمل الأمني، يختلف الزي العسكري من قطاع إلى آخر. حيث تعمل وزارة الداخلية السعودية على إعداد تصاميم تناسب كل جهاز أمني، حيث الموحد الخاص بقوات مكافحة المخدرات بزة من اللون البني مموه بعدد من الألوان المتدرجة من درجات البني، مع البريهة باللون الأسود.

طريقة التواصل مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات

وضعت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية العديد من طرق التواصل التي يستطيع من خلالها كافة المواطنين تقديم الأسئلة والاستفسارات الخاصة بعملية التوظيف.

الرقم المجاني: ويمكن الاتصال به من داخل المملكة العربية السعودية، وهو “995”.

الرمز البريدي: وهو 11461.

صندوق البريد: ورقمه 2843.

البريد الإلكتروني: [email protected]

أرقام الهاتف: 920020405 أو رقم 00966114629393

رقم الفاكس: 00966114626273.

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إلى هنا نصل بكم لنهاية مقالنا هذا والذي شرحنا لكم فيه الخطوات الصحيحة التي يستطيع من خلالها كافة مواطني المملكة العربية السعودية من الرجال تقديم وظائف مكافحة المخدرات 1444.