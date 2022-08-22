الاحتلال يعتقل 20 فلسطينيا بالضفة

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إنه تم اعتقال 11 فلسطينيا من محافظة بيت لحم الواقعة إلى الجنوب من القدس، فيما تم اعتقال الأسيرة المُحررة فلسطين نجم والأسير المحرر زاهر موسى من مُحافظة نابلس، مضيفة أن القوات اعتقلت شابا من مُخيم طولكرم، كما اعتقلت أربعة فلسطينيين آخرين من منطقة برقة برام الله.

وفى الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيا بعد أن داهمت منزله فى بلدة تفوح، كما اعتقلت شادى المطور أمين سر حركة "فتح" فى القدس، بعد أن داهمت منزله فى بلدة بيت حنينا.