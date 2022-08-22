العالم اليوم - مدرب الشياطين الحمر: ضعوا الغضب جانبا

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 22 أغسطس 2022 01:22 مساءً - دعا مدرب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، إيرك تين هاغ، لاعبيه إلى وضع غضبهم جانبا، بعد إلغاء يوم إجازة كانت مقررة لهم، وذلك قبيل القمة المرتقبة أمام ليفربول.

واستدعى المدرب الجديد لمانشستر يونايتد لاعبي الفريق إلى تدريب إضافي في ظل درجة حرارة شديدة الأحد، وفق ما أوردت صحيفة "الصن"، الاثنين، ووصفت الصحيفة التدريب بـ"الصارم".

وقالت الصحيفة إن التدريب المباغت كان نوعا من العقوبة على أداء اللاعبين الرديء في أول جولتين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعرب لاعبون في الفريق عن غضبهم إزاء هذا القرار.

وجاء قرار المدرب بعد الهزيمة المذلة التي مني بها الفريق أمام نادي برينتفورد صفر- 4، الأسبوع الماضي.

ومن المقرر أن يواجه مانشستر نادي ليفربول في قمة مبكرة في الدوري الإنجليزي في وقت لاحق الاثنين.

ويعاني الفريقان من بداية متعثرة، إذ خسر "الشياطين الحمر" أول مباراتين، فيما تعادل ليفربول فيهما.

وقال تين هاغ: "أتمنى أن يكونوا غاضبين، لكن غاضبين على أنفسهم، وغاضبين من بعضهم بعضا، لأنهم لم يتحملوا المسؤولية"، مطالب إياهم بالتخلص من الغضب الذي يعتريهم.

وحثهم على قلب الوضع الذي وصل إليه الفريق في الموسم الحالي.

وكشف أنه قرر اتخاذ العقوبة بحق اللاعبين في النصف الأول من مباراة التي خسر فيها فريقه أمام برينتفورد، التي جعلت "الشياطين الحمر" في المرتبة الـ19 في الدوري الإنجليزي.

وقال تين هاغ: "لقد اتخذت القرار خلال المباراة، عندما شاهدت الأداء".

وأضاف: "هذا ليس معيار مانشستر يونايتد ولا معياري، وكان علينا أن نغير ذلك".