ألمانيا.. شولتس يسعى لتعويض الغاز الروسى من كندا

جدة - نرمين السيد - أكدت تقارير ألمانية، اليوم الإثنين، أن المستشار الألمانى أولاف شولتس يسعى لتوسيع التعاون بشكل كبير مع كندا، التى تعد ثانى أكبر دولة فى العالم فى مجال استخراج المواد الخام، وذلك على هامش زيارته التى تستغرق ثلاثة أيام فى مونتريال.





وتأتى مساعى شولتس فى الوقت الذى حذر فيه وزير الاقتصاد الألمانى روبرت هابيك، من تخفيض إمدادات الغاز إلى أوروبا مرة أخرى.

وحسبما نقلت وسائل إعلام ألمانية، قال شولتس، مساء أمس الأحد، عقب وصوله إلى مونتريال "تمتلك كندا موارد معدنية غنية مثل روسيا مع اختلاف أنها دولة ديمقراطية يمكن الاعتماد عليها، وهذا يفتح مجالات جديدة للتعاون. نريد أن نتعاون بشكل وثيق خاصة عندما يتعلق الأمر ببناء اقتصاد الهيدروجين".

وبحسب التقارير، فمن المقرر توقيع اتفاقية تعزز التعاون فى إنتاج ونقل الهيدروجين خلال الزيارة. كما تهدف الزيارة إلى استكشاف سبل نقل الغاز الطبيعى المسال من كندا إلى ألمانيا، واستخراج المعادن والمواد مثل النيكل والكوبالت والليثيوم والجرافيت المتوفرة فى كندا والمهمة لإنتاج البطاريات.

وأكد شولتس أن ألمانيا ليس لديها تقريبًا أى دولة أخرى خارج الاتحاد الأوروبى ترتبط معها بعلاقات وثيقة وودية مثل كندا، قائلاً: "نحن لا نتشارك فقط فى القيم، بل أيضا فى نظرتنا للعالم".

ومن جانبه، قال وزير الاقتصاد الألمانى، الذى يرافق المستشار الألمانى أولاف شولتس خلال زيارته لكندا "يجب أن نتوقع من بوتين أن يواصل خفض ضخ الغاز"، لافتًا إلى أن بلاده تعمل على توفير مخزونات كافية من الغاز، وتوسيع الطاقة من مصادر أخرى، وقال: "يمكن لألمانيا معالجة مشكلة الغاز بجهد مشترك كبير".