العالم اليوم - تركيا تعزز واردات النفط الروسي إلى الضعفين لتراجع أسعاره

انتم الان تتابعون خبر تركيا تعزز واردات النفط الروسي إلى الضعفين لتراجع أسعاره من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 22 أغسطس 2022 12:21 مساءً - ارتفعت واردات النفط الروسية إلى تركيا لنحو المثلين خلال العام الجاري، بينما يستعد البلدان لتعاون أوسع في المجالات التجارية، وخصوصًا في قطاع الطاقة، على الرغم من العقوبات الغربية على موسكو.

وأظهرت بيانات رفينيتيف أن تركيا زادت وارداتها من النفط من روسيا، بما في ذلك خامي الأورال وسيبيريا الخفيف، بما يتجاوز 200 ألف برميل يوميا منذ بداية العام، مقابل 98 ألف برميل فقط في الفترة نفسها من عام 2021.

وتزدهر التجارة بين تركيا وروسيا منذ الربيع، حين تدخلت الشركات التركية غير المحظورة من التعامل مع نظيراتها الروسية لملء الفراغ الذي أحدثته شركات الاتحاد الأوروبي، والتي أوقفت تعاملها مع روسيا بعد الأزمة الأوكرانية في وقت سابق هذا العام.

ولم تفرض تركيا عقوبات على روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية، قائلة إنها لا تزال تعتمد على إمدادات الطاقة الروسية.

والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أوائل أغسطس، واتفقا على تعزيز التعاون التجاري بين البلدين.

وأظهرت البيانات أن منشأتي التكرير الرئيسيتين في تركيا، وهما مصفاة توبراش ومصفاة ستار، التابعة لشركة سوكار النفطية الأذربيجانية، زادتا بشكل كبير من واردات النفط الروسي من خامي الأورال وسيبيريا الخفيف هذا العام، بينما قلصتا مشترياتهما من بحر الشمال والعراق وغرب أفريقيا.

وتراجعت أسعار النفط الروسي هذا العام إلى مستويات منخفضة تاريخية مقابل خام برنت.

وأظهرت بيانات "رفينيتيف أيكون" أنه من المتوقع بلوغ مشتريات مصفاة ستار حوالي 90 ألف برميل يوميا من النفط من روسيا خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2022، مقابل 48 ألف برميل يوميا خلال نفس الفترة من العام الماضي.

كما ستبلغ مشتريات مصفاة توبراش نحو 111 ألف برميل يوميا من النفط من روسيا في الفترة من يناير إلى أغسطس هذا العام مقابل 45 ألف برميل يوميا فقط خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفقا للبيانات.