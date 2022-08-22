نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تعلن بدء التقديم على برنامج فني مسعف وشروط وخطوات التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن فتح باب التقديم في برنامج فني مسعف، والذي ينتهي بالتوظيف في هيئة الهلال الأحمر بالمملكة العربية السعودية، وأعلن المتحدث الرسمي باسم الهيئة عن أهداف البرنامج وموعد وطريقة التقديم إضافة إلى الشروط المتطلبة للتقديم في برنامج فني مسعف.

برنامج فني مسعف

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، أن برنامج فني مسعف يستمر لمدة 12 شهر، ويعمل على حل أزمة الاحتياج المهني، كما أنه يزيد من معدلات التوظيف عن طريق إمداد القطاع بمسؤولين صحيين يعملون على رفع كفاءة وجودة الخدمات بمجال الرعاية الصحية.

أهداف برنامج فني مسعف

أعلنت هيئة التخصصات الصحية أن برنامج فني مسعف له عدد من الأهداف تتمثل في عدد من النقاط، وهي كالتالي:

يهدف إلى خدمة المجتمع السعودي والارتقاء بمستوي الخدمة التي تقدمها الهيئة الصحية بالتعاون مع الهلال الأحمر السعودي.

يهدف إلى التخلص من فجوة الاجتياح المهني.

يهدف إلى زيادة معدلات التوظيف عن طريق تزويد الهيئة بمساهمين صحيين، للعمل على رفع مستوي الخدمات المقدمة للجمهور.

شروط التقديم في برنامج فني مسعف

هناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في كل من يريد التقدم على برنامج فني مسعف وهي كالتالي:

يجب أن يحمل المتقدم لتلك الوظائف الجنسية السعودية.

يجب ألا يكون على رأس عمل في الوقت الحالي.

يجب إرفاق شهادة بكالوريوس في أحد تخصصات الكليات الإنسانية، موجود بها رقم الهوية، والسجل الأكاديمي يوضح المعدل التراكمي إذا كانت الشهادة صادرة من خارج المملكة.

يجب أن يمتلك صورة من أصل شهادة اللغة الإنجليزية في كل من الاختبارات المعتمدة.

يجب ألا يكون طول المتقدم أقل من 155 سم.

يجب أن يكون مؤشر كتلة الجسم BMI.

يجب عليه اجتياز فحص اللياقة، والفحص الطبي بجانب المسح الأمني.

يجب أن يمتلك رخصة قيادة سارية المفعول.

يجب اجتياز المقابلة الشخصية بنجاح.

موعد التسجيل في برنامج فني مسعف

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، أن بداية التسجيل في برنامج فني مسعف من يوم 23 من شهر محرم والموافق 21 أغسطس الحالي، ويستمر التقديم لمدة عشرة أيام منذ ذلك التاريخ.