نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم رسوم تجديد الاقامة في السعودية 2022 وفقًا لتحديد إدارة الجوازات في المقال التالي
عمر شويل - جدة المديرية العامة للجوازات السعودية هي المسؤولة عن الكثير من الأمور التي تخص الوافدين والمواطنين أيضًا، فهي تسعى بشكل مستمر لتوفير كافة الخدمات التي يحتاج إليها الأشخاص توفيرًا للوقت والجهد، ولكن تختلف الرسوم الخاصة بالعمالة المنزلية عن رسوم الأفراد وغيرهم، واليوم سوف نتطرق لتوضيح كم رسوم تجديد الاقامة 2022 إليكم التفاصيل.
كم رسوم تجديد الاقامة
حددت إدارة الجوازات العامة الرسوم الخاصة بتجديد الإقامة في السعودية والتي جاءت على النحو التالي وهي:
كيفية معرفة رسوم تجديد الاقامة 2022
لكي تتمكن من الاستعلام عن رسوم تجديد الإقامة وذلك عبر اتباع بعض الخطوات التي جاءت على النحو التالي:
- انتقل مباشرة إلى الرابط الرسمي الخاص بالراجحي.
- سجل دخول في الحساب ثم أنقر على المدفوعات ثم اختر سداد.
- الضغط بعد ذلك على خدمات المقيمين ثم اختر الدفع.
- بعد ذلك اختر نوع الطلب ثم اختر تجديد الإقامة.
- أكتب رقم الإقامة وباقي التفاصيل التي تخص مدة التجديد.
- الضغط بعد ذلك على خانة استمرار لكي تظهر أمامك كافة التفاصيل.
الفئات المستثناة من دفع رسوم الإقامة
هناك مجموعة من الفئات المستثناة من دفع رسوم الإقامة في المملكة وهما:
- جميع أبناء المواطنة السعودية المتزوجة من غير سعودي.
- الطلاب الذين يحملون تأشيرة دراسية.
- جميع التابعين الذين لم يتجاوز عُمرهم 18 عام.
الاستعلام عن صلاحية الإقامة
يُمكنك الاستعلام عن صلاحية الإقامة وذلك عبر اتباع بعض الخطوات وهي:
- انتقل مباشرةً إلى رابط منصة أبشر الإلكترونية.
- اختر خانة الأفراد ثم اكتب رقم هوية الإقامة.
- اكتب البيانات المطلوبة في الخانات الشاغرة لها.
- أنقر على إجراء التحقق ثم أنقر على الخدمة فورًا.
- أكتب رقم الإقامة ثم أكتب رمز التحقق ثم أنقر لعرض جميع التفاصيل.
طريقة دفع رسوم تجديد الإقامة
يُمكنك دفع رسوم تجديد الإقامة وذلك عبر اتباع الآتي:
- قم بتنزيل تطبيق الراجحي على الجوال الخاص بك.
- شغل التطبيق ثم سجل دخول بواسطة الحساب البنكي الخاص بك.
- اختر أيقونة المدفوعات ثم أضغط على خدمات المقيمين ثم اختر تجديد الإقامة.
- حدد الدفع ثم أكتب رقم الإقامة ثم اختر مدة التجديد ثم أنقر على التالي.
- النقر على أيقونة الحساب البنكي ثم أختر تأكيد ثم أكتب كود التحقق لكي تتمكن من دفع الرسوم.
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