نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث طرق شحن شدات ببجي الرسمية والمجانية PUBG MOBILE UC في المقال التالي

عمر شويل - جدة أحدث طرق شحن شدات ببجي التي يعتمد عليها العديد من اللاعبين، وذلك لما تمتاز به من سهولة وسرعة، خاصةً أنها تتيح لهم فيما بعد استئناف القتال والمنافسة وقد يصل الأمر كذلك إلى التمكن من الفوز في المعركة، ويتيح شحن شدات ببجي قيام اللاعب بشراء الأدوات والأسلحة التي من شأنها المساعدة في اللعبة.

يبحث الكثير من اللاعبين على طريقة شحن شدات ببجي مجاناً ومنهم من يبحث عن شحن شدات ببجي بطريقة رسمية. نقدم لكم في هذا المقال عبر موقع ثقفني أحدث طرق شحن ببجي يوسي المعرفة بأسم شدات ببجي.

طرق شحن شدات ببجي موبايل المجانية والمدفوعة 2022

تحتوي لعبة ببجي على 100 لاعب يسعى جميعهم لتحقيق الفوز، ومن يستطيع قتل جميع المنافسين يكون هو الفائز في اللعبة، حيث:

تستخدم أسهل طريقة لشحن شدات ببجي للحصول على UC مباشرةً.

للحصول على UC مباشرةً. تعتبر UC هي إحدى العملات الافتراضية المتداولة في اللعبة، والتي توفر له فور الحصول عليها شراء مميزات عديدة داخل اللعبة، ومنها (الأزياء- الأسلحة- الذخيرة- إلخ).

توجد أكثر من طريقة فعالة للقيام بشحن ببجي موبايل منها المجاني والمدفوع، لكن يجب على المستخدم الحذر من بعض المواقع التي تتطلب تسجيل رقم الجوال أو رقم البطاقة أو أية معلومات شخصية، وذلك يجنبه عمليات النصب والاحتيال.

أحدث طرق شحن شدات ببجي

يمكن لكل لاعب استخدام أحدث طريقة شحن شدات ببجي عن طريق بطاقات جوجل بلاي، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول على شدات ببجي موبايل الموجودة في اللعبة.

الموجودة في اللعبة. ثم اختيار (عملية شراء).

بعد ذلك تحديد كمية الشدات المطلوبة.

تتطلب الخطوة التالية تحديد أنسب وسيلة دفع للاعب وهي بطاقة Google play.

أما اللاعبين الذين يستخدمون أجهزة آيفون عليهم القيام بالشحن بواسطة بطاقات iTunes أو عبر رصيد Apple ID.

شحن ببجي موبايل من الموقع الرسمي

قام موقع ببجي بوضع طريقة سهلة تتيح شحن الشدات بكل سهولة، وهذه الطريقة تتطلب اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع شحن شدات ببجي الرسمي وهو Midasbuy.

وهو Midasbuy. تسجيل ID الخاص باللاعب، ثم اختيار واحد من عروض الشحن الترويجية المتاحة.

قم بتحديد أكبر عرض يوفر لك شدات ببجي مجانية كثيرة.

انقر على أفضل وسيلة للدفع.

اضغط على كلمة (شراء)، وبعد ذلك يتم نقل شدات ببجي إلى حسابك خلال لحظات.

شحن ببجي موبايل مجاناً 2022

تتوفر أكثر من طريقة تتيح للاعب شحن شدات ببجي بدون مصاريف خاصة، والتي تتطلب قيام اللاعب بتجميع أكبر عدد من النقاط، حيث كلما زاد عدد النقاط كلما تم شحن أكبر عدد من شدات ببجي مجاناً.

حيث يعني حصول اللاعب على 1000 نقطة على سبيل المثال حصوله على 100 شدة مجانية، ويتمكن اللاعب من تجميع النقاط بشكل سهل مع تنفيذ أكبر عدد من المهام مثل: (تحدي الكؤوس والدخول في المنافسات).

هناك طريقة أخرى وهي تحميل تطبيق Google opinion rewards بحيث يوفر التطبيق عملية تجميع النقاط عن طريق الرد على استطلاعات الرأي.