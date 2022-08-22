نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل عقاري من الراجحي لشراء فيلا أو بناء منزل | مصرف الراجحي افض تمويل عقاري و شخصي في آن واحد في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط شراء منزل من الراجحي، بات من السهل الأن على جميع المواطنين في المملكة العربية السعودية شراء بيت عن طريق الراجحي 1442، حيث يقدم مصرف الراجحي الكثير من المزايا على التمويل العقاري، ونحن من هذا المنطلق نتعرف سوياً على قروض بنك الراجحي العقارية المتعددة لشراء بيت أو فيلا او بناء منزل متكامل ويمكنك اختيار أفضل قرض من بنك الراجحي.

قروض بنك الراجحي العقارية

فيمكن من خلال الدخول على موقع البنك الاطلاع على قروض بنك الراجحي العقارية، حيث يوفر البنك عدة قروض مختلفة يمكنك اختيار من بينها القرض الذي يتناسب معك.

شروط شراء منزل من بنك الراجحي

وقد طرح بنك الراجحي عدة شروط للمتقدم على قرض عقاري الراجحي ومن أهم تلك الشروط هي:

يشترط أن يكون المتقدم على القرض العقاري من بنك الراجحي أن يكون سعودي الجنسية.

يشترط المتقدم أن لا يقل عمره عن 18 عاما.

مميزات القروض العقارية من بنك الراجحي

من أولي مميزات بنك الراجحي على القروض أنه متوافق مع الشريعة الإسلامية.

يقدم فترة السداد تصل إلى 20 عاما.

يقدم بنك الراجحي لعملائه مبلغ تمويلي غير محدود وذلك يعتمد على ملف العميل لديه.

يمنح بنك الراجحي إمكانية الحصول على تمويل شخصي وعقاري في نفس الوقت.

ماهي المستندات المطلوبة للحصول على قرض عقاري من بنك الراجحي

يجب على المتقدم للحصول علي القرض الراجحي تعبئة طلبات التمويل.

تجهيز صورة لبطاقة الأحوال.

تجهيز شهادة راتب.

تجهيز صورة من الصك مستقل للوجهين.

تجهيز كروكي موقع المنزل.

تحضير صورة من رخصة البناء.

تمويل بنك الراجحي للسيارات الجديدة والمستعملة

يمكن ايضا من ضمن مزايا وخدمات بنك الراجحي المتاحة للعملاء والمواطنين اماكنية تمويل السيارات الجديدة والمستعملة، حيث يمكن البنك للعمل من تحديد السيارة التي يرغب في شراؤها من أحد المعارض، لييقوم البنك بشرائها للعميل كاش ثم يعاود بيعها للعميل بالتقسيط مع تسهيلات عديدة في القيمة والاقساط.