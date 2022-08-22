نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظيفة مراقبة مساجد للنساء 1444 شروط التقديم على وظائف وزارة الشؤون الإسلامية نساء في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظيفة مراقبة مساجد للنساء ، بمجرد إعلان وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية عن فتح باب التقديم على الوظائف الشاغرة عرف محرك بحث جوجل ومختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية عمليات بحث مكثفة عن رابط تقديم وظيفة مراقبة مساجد للنساء التي تعد من أهم الوظائف الموجودة في أي دولة إسلامية، ومن أبرز مهامها العمل على مراقبة المساجد من الناحية التنظيمية والسهر على السير الحسن لكافة الأمور التي تحصل داخل المسجد ومنع جميع حالات الشغب، بالإضافة إلى ذلك تقوم بصيانة دورية لأثاث المسجد وغيرها من المهام الأخرى، وبدورنا نحن في موقع ثقفني الإخباري سنتعرف بشكل مفصل على الطريقة الصحيحة التي يمكن من خلالها التقديم على وظائف الشؤون الإسلامية للنساء 1444

وظيفة مراقبة مساجد للنساء

تستطيع أي مواطنة سعودية مقيمة داخل المملكة العربية السعودية وتتوفر فيها شروط وزارة الشؤون الإسلامية للتوظيف في وظائف مراقبة المساجد أن تقوم بالتقديم على الوظائف الشاغرة من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة والتي جاءت مبينة على النحو التالي:

أول خطوة يجب عليك أن تقوم بها وهي تسجيل الدخول على رابط الموقع الرسمي لوزارة شؤون الإسلامية السعودية

ثم في المرحلة الثانية تتوجهين مباشرة على خيار الخدمات الإلكترونية من قائمة موظف.

الخطوة الثالثة يجب عليك قراءة جميع شروط التوظيف التي تظهر على الشاشة الرئيسية للموقع.

أما الخطوة الرابعة فتشمل تقديم طلب التسجيل من منصة النفاذ الوطني.

ننتقل مباشرة على الخطة الخامسة من خلال كتابة كافة البيانات المطلوبة من ضمنها: الاسم الكامل، تاريخ ومكان الولادة الجنسية والمؤهل العلمي ورقم الجوال.

ثم الخطوة السادسة وهي النقر على خيار تسجيل، سوف تنتظرين حتى يأتي رد القبول من الوزارة.

كما يمكن لكل مواطنة لم تستوعب طريقة التقديم على وظيفة مراقبة مساجد مشاهدة الفيديو أدناه والذي يبين خطوات التسجيل بشكل أوضح.

شروط التقديم على وظائف مراقب مساجد للنساء 1444

يجب على كل امرأة ترغب في التقديم على وظيفة مراقب مسجد للنساء 1444 أن تتوفر فيها الشروط التي وضعتها وزارة الشؤون الإسلامية والتي جاءت على النحو التالي:

أول شرط الجنسية السعودية، كما يجب أن لا يقل عمر المتقدمة عن ثمانية عشر عام يوم التقديم.

الحصول على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى.

التمتع بالصحة الجيدة

السمعة طيبة والسجل المدني خال من أي جريمة متعلقة بالشرف أو الخيانة.

اجتياز جميع الاختبارات والمقابلة الشخصية بنجاح

لم يتم فصلها سابقا من أي قطاع من القطاعات الحكومية السعودية