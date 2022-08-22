“الآن” استخراج نتائج الثانوية العامة 2022 اليمن صنعاء وباقي المحافظات اليمنية عبر رقم 160.. نتيجة أوائل الثالث ثانوي اليمن ٢٠٢٢ متوفره

عمر شويل - جدة نتائج الثانوية العامة 2022 اليمن ، ما زلنا نواصل تقديم المزيد فيما يخص إعلان نتائج ثانوية اليمن ٢٠٢٢ حيث يترقب جميع الطلاب والطالبات موعد ظهور النتيجة عبر موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية، وبعد طول انتظار تم الإفصاح عن ظهور نتائج الثانوية في اليمن 2022 ، والتي يُمكن الحصول عليها الآن برقم الجلوس أو البحث بالاسم، تابعوا معنا عبر المقال تجدون الرابط الخاص بمعرفة النتيجة وطريقة أخرى من خلال واتساب.

يبحث الجميع بشكل مستمر عن موقع وزارة التربية والتعليم اليمن نتائج الامتحانات 2022 ، ووفقاً لصحيفة عدن فقد أكد مدير عام الإعلام التربوي بوزارة التربية والتعليم اليمنية محمد حسين الدباء، أن اليوم الأحد الحادي والعشرين من أغسطس/ آب هو الموعد الرسمي لإعلان نتائج الثانوية في اليمن 2022 ، وسيتمكن جميع الطلاب والطالبات الحصول على النتيجة برقم الجلوس أو الاسم.

وأشار محمد حسين الدباء، أن عمليات الامتحانات للثانوية العامة اليمنية قد صارت على قدم وساق وفقاً لجميع التدابير والإجراءات الاحترازية بسبب تفشي وباء كورونا المستجد، موضحاً أن سبب تأخر إعلان النتائج جاء بسبب عمليات التصحيح والمراجعة ورصد درجات الطلبة والطالبات بالثانوية العامة.

واستكمل محمد حسين الدباء مدير الإعلام التربوي أن جميع الطلاب والطالبات يُمكنهم الآن استخراج ومعرفة نتائج الثانوية 2022 اليمن برقم الجلوس والاسم عبر موقع وزارة التربية والتعليم اليمن نتائج الامتحانات 2022 www.res-ye.net. وأضاف أن هناك طريقة أخرى يُمكن من خلالها الحصول على نتائج ثالث ثانوي 2022 اليمن برقم الجلوس عبر واتساب من خلال حفظ الرقم 738108111 وتسجيل رقم الجلوس وسوف يتم إرسال النتيجة على الفور.

ومن خلال الرابط المرفق بعاليه سيتمكن جميع الطلاب والطالبات من استخراج نتائج الثانوية العامة صنعاء, تعز, نتيجة امتحانات الثانوية عدن , حضرموت, نتائج الثانوية العامة 2022 الحديدة, ابين, إب, لحج, عمران, نتيجة الثانوية العامة 2022 اليمن البيضاء, الجوف, مأرب, ريمة, صعدة، وباقي المحافظات اليمنية. وجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم الجمهورية اليمنية قد أعلنت منذ أيام قليلة نتائج الصف التاسع الأساسي في اليمن لعام . أسرة موقعنا تتمنى النجاح والتوفيق لجميع الطلاب والطالبات.

رابط نتائج الثانوية العامة اليمن 2022 صنعاء

بعد تصريحات محمد حسين الدباء مدير الإعلام التربوي، الأيام الماضية أن النتيجة ستظهر الأحد 21-8-2022 ، وبالفعل تم إعلان نتائج الثانوية العامة في اليمن حيث تم رفعها عبر موقع وزارة التربية والتعليم اليمن، وبات الكثير يتساءل عن الوقت المحدد لها، ووردتنا أخبار أنه سيتم رفع النتائج عبر موقع الوزارة الرسمي صباح الخميس 21-8-2022 ، حيث يُمكنكم الآن استخراج نتائج الثانوية اليمن ٢٠٢٢ برقم الجلوس أو البحث بالاسم أو من خلال واتساب كما أوضحنا سابقاً.

إعلان نتائج الثانوية في اليمن

أوضحت وزارة التربية والتعليم اليمنية منذ ساعات قليلة عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت، أنه على جميع الطلاب الذين لم يتوصلوا لنتائجهم للعام 2022 مراجعة الإدارة العامة للاختبارات بوزارة التربية والتعليم عدن. وذلك بعد إرسال رسالة إلكترونية تحتوي على رقم الجلوس والاسم واسم المحافظة. والجدير بالذكر أن نسبة النجاح في نتائج الثانوية العامة اليمن 2022 قد بلغت نحو 85.4%.

مُحدث: وفقاً لما تم تداوله خلال الآونة الأخيرة من معلومات مغلوطة وغير صحيحة عبر بعض الصفحات الإلكترونية فيما يخص إعلان نتائج الثانوية العامة 2022 اليمن ، ونحن نود أن نُصحح ذلك، حيث ننقل لكم أخر الأخبار وأهمها نقلاً عن وزارة التربية والتعليم بصنعاء. فقد أكدت الوزارة موعد نتيجة الشهادة الثانوية ٢٠٢٢ اليمن ، موضحه أن جميع الطلاب والطالبات يُمكنهم استخراج نتائج ثالث ثانوي اليمن من خلال الاتصال بالهاتف الثابت على الرقم 160.

كما أشارت وزارة التربية والتعليم بصنعاء اليمن ، أن جميع الطلاب يُمكنهم الآن معرفة نتائج الثانوية 2022 صنعاء عدن وجميع المحافظات اليمنية عبر الاتصال وإرسال رقم الجلوس برسالة sms عبر شبكة اتصالات يمن موبايل إلى الرقم 160.

أوائل الثانوية العامة اليمن علمي – أدبي

وأعلنت وزارة التربية والتعليم خلال انعقاد المؤتمر الصحفي بهدف إعلان نتائج ثالث ثانوي 2022 اليمن صنعاء ، أسماء أوائل الثانوية العامة 2022 اليمن علمي وأدبي على مستوى المحافظات اليمنية. وتمثلت أسماء أوائل الثانوية العامة في اليمن العام الماضي كالتالي:

أوائل الثانوية العامة اليمن علمي

حمد خالد عوض عمر خريص 99.88 حضرموت الساحل

أسامة احمد علي احمد العمودي 99.88 حضرموت الساحل

محمد منصور عبدالله طاهر القاسمي 99.88 حضرموت الساحل

ميمونة سالم احمد عوض اليميني 99.88 حضرموت الساحل

صفاء منير محمد شيخ بافضل 99.88 حضرموت الساحل

صلاح محمد يحيي محمد البكري 99.75 حضرموت الوادي

راشد خالد راشد عوض القباص 99.63 شبوة

تيسير عبدالرحمن عبدالعزيز ناجي 99.63 تعز

وردة احمد علي سعيد الكمالي 99.63 تعز

تبن احمد مهيوب علي عبدالجليل 99.63 تعز

هديل عبدالله سيف ثابت السامعي 99.63 تعز

عامر عبدالملك فارع احمد 99.63 تعز

احمد عباس مسعد عبادي 99.63 الضالع

هبة الله عبدالفتاح صالح احمد 99.63 الضالع

مساعد احمد عبادي مساعد 99.63 الضالع

رمزي عمر صالح يحيي الشرجي 99.63 الضالع

محمد حسن عبدالرزاق حسن 99.63 عدن

نور فاضل علي فاضل علي 99.63 عدن

عوض محمد عوض عمر جوبح 99.63 عدن

فاطمة رمزي حسن النعاش 99.63 عدن

سالم احمد سالم عوض باعرمة 99.63 عدن

خالد عبدالعظيم سالم ناجي 99.5 ابين

ابتهال احمد امين عبدالخالق 99.13 لحج

امنه وليد محمد فضل 99.13 لحج

اسماء سعيد عبده ناشر 99.13 لحج

عبدالله محمد عبيدعلي ميطان 98.88 المهرة

ملاك عبدالرحمن علي محمد 98.75 مارب

امينة حميد علي احمد الرفيق 98.75 مارب

سمية عبدالرحمن ناصر الروحاني 98.25 الجوف

نها قائد عبدالودود مكرد 98.25 الجوف

صابرين علي مقدم احمد 94.5 سقطرى

سحر عباس محمد علي منصور 92.75 الحديدة

أوائل الثانوية العامة اليمن أدبي

ابرار عمر عبدالله احمد بارهيان 99.75 حضرموت الساحل

سارة عصام عبدالقادر حسين الحبشي 96.63 حضرموت الوادي

دعاء هادي محمد هادي 94.5 عدن

مروى احمد سليمان البرك الجدحي 94.5 المهرة

شيماء سالم حسين النقيب 92.13 ابين

منار ناصر احمد البدوي 92.13 ابين

انوار عبدالله حسن هذبول 92 شبوة

حفصة ياسين قائد محمد 89.38 لحج

هالة احمد سيف غانم 86.75 تعز

مهاء سليم ماجد سعيد 86.38 سقطرى

شاكر مساعد يحيى علي واسع 81.88 مارب.

نتائج الثالث ثانوي 2022 اليمن صنعاء عدن وباقي المحافظات

وبعدما نشرت وزارة التربية والتعليم بالجمهورية اليمنية نتائج الثانوية العامة 2022 ، وذلك يوم الأحد الماضي الموافق الحادي والعشرين من أغسطس الجاري من خلال مؤتمر صحفي موسع انعقد بمقر وزارة التربية والتعليم بصنعاء. بحضور نخبة من الأستاذة ومجموعة من المسؤولين بوزارة التربية والتعليم بجمهورية اليمن، ما زال البعض يتساءل عن كيفية الحصول واستخراج نتائج الثانوية العامة 2022 اليمن.

وفي هذا السياق نود أن نذكركم مرة أخرى، أن عملية استخراج نتيجة ثالث ثانوي اليمن تكون من خلال إرسال رسالة نصية تحتوي على رقم الجلوس عبر رقم 160. وبعدها سيتم استلام رسالة على الفور تحتوي على نتائج الثانوية العامة في اليمن 2022 ، كما نود أن ننوه على حضراتكم أن هذه هي الطريقة الوحيدة التي أوضحتها وزارة التربية والتعليم فيما يخص الحصول على النتيجة ولا توجد أي طريقة أخرى.

متابعة- بعد إعلان نتائج الثانوية العامة 2022 في اليمن ، فقد هنأ وزير التربية والتعليم اليمني يحيي الحوثسي جميع الطلاب والطالبات الناجحين في الثانوية العامة اليمن ، وأوضح سيداته خلال المؤتمر الصحفي المنعقد لأجل اعتماد وإعلان نتيجة الثانوية في اليمن 2022 أن نسبة النجاح قد بلغت 86.91%، كما أوضح أن عدد عدد الطلاب الذين أدوا امتحان الثانوية العامة في اليمن 187 ألفاً و 878 طالب وطالبة، حضر الاختبار 175 ألفاً و 85 طالبا وطالبة وغاب عنها 12 ألفا و 793 طالب وطالبة ونجح 152 ألفا و 185 طالب وطالبة. ورسب في الامتحان 22 ألفا و 927 طالبا وطالبة.

نتائج الثانوية العامة 2022 في اليمن برقم الجلوس

يشهد موقع نتائج الثانوية العامة 2022 في اليمن وزارة التربية والتعليم إقبالاً كبيراً من قبل الطلبة والطالبات بل وأولياء الأمور، والذي قد يؤدي إلى حدوث تعطل فني داخل الموقع وعدم فتح نفذة الاستعلام عن النتيجة إلا بعد الانتظار لبضع ثواني أو دقائق، ونود أن ننوه عليكم أنه يجب التحلي بالصبر أثناء عملية الدخول واختيار خدمة استخراج نتائج الثانوية العامة اليمن 2022 ، علما أن النتيجة يتم الحصول عليها من خلال رقم الجلوس.