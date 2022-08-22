واشنطن تستعد للإفراج عن أصول أفغانستان المجمدة لصالح طالبان

جدة - نرمين السيد - كشفت مصادر مطلعة فى واشنطن، مؤخرًا، عن أن إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن ستمضى قدمًا فى محادثات للإفراج عن مليارات الدولارات التى يملكها أجانب فى البنك المركزى الأفغانى، وذلك على الرغم من وجود زعيم القاعدة الراحل فى كابول، وتباطؤ حركة طالبان والبنك المركزى الأفغانى.





ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، قال مصدران طلبا عدم الكشف عن هويتهما، إن مسؤولين بوزارتى الخارجية والخزانة الأمريكيتين أكدوا لمحللين مستقلين فى مؤتمر صحفى فى 11 أغسطس الجارى، أى بعد 12 يومًا من قتل زعيم القاعدة أيمن الظواهرى فى هجوم بطائرة مسيرة لوكالة المخابرات المركزية فى شرفة منزله الآمن فى كابول، إنهم سيواصلون المحادثات على الرغم من الإحباط من الوتيرة التى تسير بها.

وبحسب المصادر، قال مسؤول أمريكى قوله إن طالبان والبنك المركزى الأفغانى لا يتحركان بسرعة. وامتنعت وزارة الخارجية عن التعليق على المؤتمر الصحفى.

وقال مصدر أمريكى مطلع إن "الهجوم لم يغير التزام الحكومة الأمريكية بإنشاء صندوق ائتمانى دولى"، كما أنها "تعمل بنفس السرعة والحيوية التى كانت قبل الهجوم".

وتفاقمت الأزمات الاقتصادية والإنسانية فى أفغانستان منذ أوقفت واشنطن ومانحون آخرون المساعدات التى كانت تمول 70% من ميزانية الحكومة بعد استيلاء طالبان على كابول فى 15 أغسطس 2021، مع مغادرة آخر القوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة بعد 20 عاما من الحرب.