ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، قال مصدران طلبا عدم الكشف عن هويتهما، إن مسؤولين بوزارتى الخارجية والخزانة الأمريكيتين أكدوا لمحللين مستقلين فى مؤتمر صحفى فى 11 أغسطس الجارى، أى بعد 12 يومًا من قتل زعيم القاعدة أيمن الظواهرى فى هجوم بطائرة مسيرة لوكالة المخابرات المركزية فى شرفة منزله الآمن فى كابول، إنهم سيواصلون المحادثات على الرغم من الإحباط من الوتيرة التى تسير بها.
وبحسب المصادر، قال مسؤول أمريكى قوله إن طالبان والبنك المركزى الأفغانى لا يتحركان بسرعة. وامتنعت وزارة الخارجية عن التعليق على المؤتمر الصحفى.
وقال مصدر أمريكى مطلع إن "الهجوم لم يغير التزام الحكومة الأمريكية بإنشاء صندوق ائتمانى دولى"، كما أنها "تعمل بنفس السرعة والحيوية التى كانت قبل الهجوم".
وتفاقمت الأزمات الاقتصادية والإنسانية فى أفغانستان منذ أوقفت واشنطن ومانحون آخرون المساعدات التى كانت تمول 70% من ميزانية الحكومة بعد استيلاء طالبان على كابول فى 15 أغسطس 2021، مع مغادرة آخر القوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة بعد 20 عاما من الحرب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر واشنطن تستعد للإفراج عن أصول أفغانستان المجمدة لصالح طالبان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.