جدة - نرمين السيد - وجاء فى بيان صحفى نشرته دائرة العمل الخارجى للاتحاد الأوروبى، عبر موقعها الرسمى قبل ساعات، أن الهجوم على فندق فى مقديشو جاء فى وقت حرج، حيث تم إعلان الحكومة الفيدرالية الجديدة فى الصومال وسعيها لمواصلة مهامها.
وأضاف البيان: من الواضح أن الهجوم كان يهدف إلى تشتيت انتباه السياسيين والأجهزة الأمنية وتكثيف الضغط على الوضع الذى لا يزال متوترًا بالفعل فى أعقاب العملية الانتخابية المطولة التى اختتمت فى مايو الماضي. ولكن لا ينبغى لهذا الهجوم الأخير أن يقوض جهود الرئيس والحكومة لتحقيق السلام والمصالحة بين السكان الصوماليين.
وأخيرًا، جدد الاتحاد الأوروبى عزمه لدعم هذه الجهود، مؤكدًا تضامنه مع شعب وحكومة الصومال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاتحاد الأوروبى يدين هجوم مقديشو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.