الاتحاد الأوروبى يدين هجوم مقديشو

جدة - نرمين السيد - وجاء فى بيان صحفى نشرته دائرة العمل الخارجى للاتحاد الأوروبى، عبر موقعها الرسمى قبل ساعات، أن الهجوم على فندق فى مقديشو جاء فى وقت حرج، حيث تم إعلان الحكومة الفيدرالية الجديدة فى الصومال وسعيها لمواصلة مهامها.

وأضاف البيان: من الواضح أن الهجوم كان يهدف إلى تشتيت انتباه السياسيين والأجهزة الأمنية وتكثيف الضغط على الوضع الذى لا يزال متوترًا بالفعل فى أعقاب العملية الانتخابية المطولة التى اختتمت فى مايو الماضي. ولكن لا ينبغى لهذا الهجوم الأخير أن يقوض جهود الرئيس والحكومة لتحقيق السلام والمصالحة بين السكان الصوماليين.

وأخيرًا، جدد الاتحاد الأوروبى عزمه لدعم هذه الجهود، مؤكدًا تضامنه مع شعب وحكومة الصومال.