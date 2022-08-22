مصرع وإصابة 55 شخصا وتدمبر آلاف المنازل في سيول بأفغانستان

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 22 أغسطس 2022 10:25 صباحاً - قال مسؤول في إدارة الكوارث، اليوم الإثنين، إن 20 على الأقل لقوا حتفهم في سيول بوسط أفغانستان خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية، إذ دمرت أمطار غزيرة آلاف المنازل وألحقت أضرارا بالأراضي الزراعية.

وتعاني البلاد من كوارث طبيعية هذا العام بينها الجفاف وزلزال هائل أودى بحياة أكثر من ألف شخص في يونيو.

وقال محمد نسيم حقاني المتحدث باسم هيئة إدارة الكوارث في أفغانستان: “20 قتيلا و35 مصابا جراء السيول في إقليم لوجار”.

وتشير تقارير غير رسمية إلى أن عدد الضحايا أعلى من ذلك بكثير.

وتكافح حكومة طالبان، التي سيطرت على حكم البلاد في أغسطس الماضي، للتعامل مع الكوارث وطالبت بمساعدات.

وقال المتحدث باسم حكومة طالبان، ذبيح الله مجاهد، في رسالة مصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، “نطالب المجتمع الدولي، لا سيما الدول الإسلامية والمنظمات الإنسانية، بمساعدة الضحايا بشكل عاجل”.

وتقدم وكالات إنسانية عالمية مساعدات منذ شهور، لكنها تحذر من أنها بحاجة إلى مزيد من التمويل لتجنب حدوث كارثة إنسانية إذ أصبح الآلاف بلا مأوى ولا يمكنهم الحصول على سكن أو مياه شرب نظيفة.