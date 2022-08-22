الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.. بدء تدريبات عسكرية مشتركة

جدة - نرمين السيد - بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية اليوم الإثنين، تدريباتهما العسكرية السنوية المشتركة التى تحمل اسم "أولتشى فريدوم شيلد"، لإحياء التدريبات الميدانية واسعة النطاق التى تم تعليقها منذ أربعة أعوام، حيث يسعى الحلفاء إلى تعزيز الدفاع ضد التهديدات النووية والصاروخية المتطورة لكوريا الشمالية.





وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية - فى نسختها بالإنجليزية - أنه من المقرر أن تستمر هذه التدريبات الصيفية حتى الأول من سبتمبر المقبل وتتضمن مجموعة من التدريبات على الطواريء، مثل المناورات الميدانية، مشيرة إلى أنها جاءت بعد أن تعهد رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول الذى تولى منصبه فى مايو الماضى، بتعزيز الردع ضد كوريا الشمالية.

ويتحلى الحلفاء باليقظة ضد احتمال قيام بيونج يانج باستفزازات بحجة الرد على تمرينهم، وهو ما ندده النظام الشمالى باعتباره تدريبا على الحرب.

واستنادا إلى مفهوم الحرب الشاملة، يستلزم التمرين ثلاثة عناصر رئيسية وهم تمرين ما بعد قيادة محاكاة الكمبيوتر والتدريب الميدانى وتدريبات أولتشى للدفاع المدنى.

ومن المقرر أن تكون التدريبات فى جزءين يتضمن الأول: تدريبات على صد هجمات كوريا الشمالية والدفاع عن منطقة سول الكبرى، بينما يركز الجزء الثانى على عمليات الهجوم المضاد.

وأطلقت كوريا الشمالية صاروخين كروز من بلدة "أونشون" الواقعة على الساحل الغربى الأسبوع الماضى، بعد أن بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات أولية تمهيدا لهذه التدريبات.

وقال مسؤولون فى سول فى وقت سابق "إن كوريا الشمالية أجرت تجاربا صاروخية بوتيرة غير مسبوقة هذا العام، وهى مستعدة لإجراء تجربتها النووية السابعة فى أى وقت.

يشار إلى أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان كانت قد شاركت فى تدريبات الدفاع الصاروخى الباليستى الأخيرة قبالة ساحل هاواى، وهى أول تدريبات من هذا النوع منذ عام 2017 عندما وصلت العلاقات بين سول وطوكيو إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات.