جدة - نرمين السيد - انهار جزء جديد من بقايا صوامع الحبوب بميناء بيروت البحرى والتى تسمى "الشاهد الصامت" باعتبارها رمزا يشهد على حجم الدمار الذى لحق بالميناء جراء الانفجار الهائل الذى شهده الميناء فى الرابع من أغسطس عام 2020.





يأتى ذلك بعد استمرار اشتعال النيران بفعل العوامل البيئية فى كميات من القمح والحبوب كانت مخزنة بالصوامع منذ قرابة 40 يوما، وهو ما أدى إلى انهيار جزئين من الصوامع فى أوقات سابقة من بينها سقوط 4 أسطوانات من الصوامع بالتزامن مع إحياء الذكرى الثانية لانفجار الميناء. ولم يسفر الانهيار عن أية إصابات ولم يحدث غبار كثيف كما حدث فى المرتين السابقتين. ومن المتوقع أن يستمر انهيار أجزاء أخرى من الصوامع خلال الفترة المقبلة نظرا لاستمرار اشتعال النيران فضلا عن زيادة معدل انحناء الأجزاء الشمالية للصوامع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انهيار جزء جديد من بقايا صوامع الحبوب بميناء بيروت البحرى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.