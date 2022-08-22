ارتفاع الإصابات بالحمى النزفية فى العراق إلى 303 حالات

جدة - نرمين السيد - وأوضحت مديرة المركز سنان مهدى ـفى تصريح خاص لقناة "الإخبارية" العراقيةـ أن عدد الوفيات جراء الحمى النزفية بلغ حتى الآن 56 حالة، مشيرة إلى ارتفاع حصيلة الإصابات بمرض الكوليرا إلى 955 حالة.
وتنتشر الحمى النزفية الفيروسية عن طريق مخالطة الحيوانات أو الحشرات المصابة بالعدوى، وتعيش الفيروسات التى تسبب الإصابة بالحمى النزفية الفيروسية فى العديد من العوائل الحيوانية والحصرية، وتشمل فى الغالب البعوض والقوارض والخفافيش، لذا تظل الوقاية هى أفضل وسيلة للعلاج إلى أن يكتشف العلماء لقاحات إضافية لها.
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