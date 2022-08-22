العالم اليوم - شركات التكنولوجيا تقود بورصة طوكيو للهبوط

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 22 أغسطس 2022 10:18 صباحاً - قادت شركات التكنولوجيا اليابانية ذات الثقل تراجعت بورصة طوكيو، بعد أن تراجعت وول ستريت في نهاية الأسبوع الماضي وسط ارتفاع عائدات السندات.

وانخفض المؤشر نيكي 0.47 بالمئة إلى 28794.50 نقطة معوضا بعض خسائره في التعاملات المبكرة على أثر خفض الصين معدلات الفائدة على الإقراض.

كما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.1 بالمئة إلى 1992.59 نقطة.

وقال كبير محللي السوق لدى دايوا سكيوريتيز، شوجي هوسوي، "السوق اليابانية تتبعت انخفاضات وول ستريت (يوم الجمعة) ... كان المستثمرون قلقين من التضخم في أوروبا الذي يعد أعلى من المتوقع".

وأضاف "ارتفعت عائدات (السندات) بسبب ذلك مما أثار مخاوف من التباطؤ الاقتصادي. واليوم، تضرر المصنعون اليابانيون من هذه المخاوف".

وفي اليابان، نزل سهم طوكيو إلكترون لتصنيع الرقائق 1.97 بالمئة وسهم مُصنّع الروبوتات فانوك 1.93 بالمئة وسهم تي.دي.كيه 2.26 بالمئة.

كما هبط سهم هينو موتورز 3.53 بالمئة ليصبح الأسوأ أداء على المؤشر نيكي بعد إعلان شركة صناعة السيارات تعليق شحن بعض الشاحنات الصغيرة بعد التأكد من أن فضيحة تزوير بيانات واسعة النطاق شملت تلك الطرز.