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عمر شويل - جدة رابط نتائج الثانوية صنعاء moe.gov.y لاستخراج أسماء الطلاب الناجحين من القسم العلمي والأدبي للعام الأكاديمي 2021-2022، وذلك بعد الانتهاء من إعلان أسماء الطلاب الأوائل واعتماد نتائج الناجحين بالأمس في كافة المحافظات المحررة، وقد طال انتظار الطلاب للإعلان عن النتائج النهائية للدور الأول عبر الرابط الرسمي لوقع وزارة التربية والتعليم في العاصمة صنعاء.

نتائج الثانوية العامة باليمن

أنهى طلاب الثانوية العامة بالقسمين العلمي والأدبي اختبارات الدور الأول منذ أكثر من ثلاثة اشهر، وترقبوا منذ ذلك الحين الإعلان عن أي خبر يدلهم على ظهور نتائجهم، واستمرت لجان تصحيح نتائج الطلاب الذين دخلوا امتحانات الدور الأول من العلمي والأدبي في تصحيح الأوراق الامتحانية بالرغم من الظروف والتحديات التي يواجها الوطن، واستمر التصحيح حتى أعلنت وزارة التربية والتعليم عن الانتهاء عنه ومراجعة درجات الطلاب في وقت قريب، وترقب الطلاب الإعلان عن البيانات الرسمية حول نزول النتائج.

رابط نتائج الثانوية صنعاء moe.gov.ye أوائل الطلاب 2022 بالمحافظات (علمي – أدبي)

قامت وزارة التربية والتعليم باعتماد مواعيد مختلفة لإعلان نتائج الطلاب، إلا أن الطلاب انتظروا طويلا للتعرف على النتائج، والتي لم يتم إظهارها والإعلان عنها إلا في يوم 21 أغسطس 2022 بعد أن أعلن السيد وزير التربية والتعليم اعتمادها رسميا بعد أن تم حصر أسماء أوائل الثانوية من القسم الأدبي والقسم العلمي كذلك.

المحافظات التي تم اعتماد أوائل الطلاب فيها

تابع جميع الطلاب الموقع الإلكتروني لأخبار نتائج الثانوية بأمانة صنعاء العاصمة، والتي أعنت نتائج الناجحين ونسب الحضور الكبيرة بين الطلاب، وتم اعتماد ظهور النتائج في كل من: أمانة العاصمة – آب – مأرب – الحديدة – صنعاء، وقام السيد الوزير بالإعلان عن كافة النسب من الطلاب التي حضرت وقام بتهنئة الطلاب الناجحين، على أن يتم الإعلان عن موعد التظلمات وامتحانات الدور الثاني، ويتم تفعيل رابط استخراج نتائج بقية الطلاب بعد إعلان الأوائل.

وقد تم الإعلان عن أسماء أوائل المرحلة من الأقسام العلمية والأدبية كالتالي:

خطوات استخراج النتائج عبر رابط نتائج الثانوية صنعاء moe.gov.ye