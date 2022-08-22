إيطاليا تلجأ للتقشف لتوفير الغاز

جدة - نرمين السيد - قال مسؤول كبير بوزارة التحول البيئى الإيطالية، إن الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة فى إيطاليا بدأت تعدل إنتاجها لتوفير الطاقة فى الوقت الذى تواجه فيه صعوبات بسبب ارتفاع تكاليفها، مشيرا إلى إن "هناك قطاعات صناعية كاملة، مثل صناعة الزجاج والمعلبات، بدأ الترشيد فيها فى شكل ترشيد ذاتى وإن كان بصمت".

وحصلت إيطاليا فى العام الماضى على ما يقرب من 40% من الغاز، الذى استوردته من روسيا، وأبرمت فى الآونة الأخيرة صفقات مع عدة دول بديلة منتجة للغاز لتقليل اعتمادها على موسكو.

وسمحت هذه الاتفاقيات لإيطاليا بملء مخزونها من الغاز بسرعة ولكنها لم تكن كافية لحماية صناعاتها من ارتفاع تكاليف الطاقة.