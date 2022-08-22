تايوان: واشنطن أهم حليف لنا

جدة - نرمين السيد - تصريحات رئيسة تايوان جاءت خلال لقاء عقدته مع حاكم ولاية إنديانا الأمريكية إريك هولكومب، الذى وصل أمس، إلى مطار تايبيه لبدء رحلة تنمية اقتصادية فى تايوان وكوريا الجنوبية.
وأعرب حاكم ولاية إنديانا الأمريكية عن فخره لكونه أول حاكم يزور تايوان منذ ما قبل وباء كورونا، موضحا أن زيارته لكوريا الجنوبية تعد الثانية له بصفته المهنية.
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