الآن.. درجات تنسيق المرحلة الثانية 2022 لكليات علمي وادبي والحد الأدنى للقبول بالجامعات 60% للشعبة العلمية و58.05% للأدبى

درجات تنسيق المرحلة الثانية 2022 في إطار استكمال رحلة الثانوية العامة من أجل الدخول للجامعة الأنسب، يستمر تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة لعام 2022، والذي بدأ بالفعل يوم الخميس الماضي الموافق 18 من أغسطس، لتستمر حتى يوم الاثنين الموافق 22 أغسطس الجاري،وقد أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي عن بدء المرحلة الثانية للتنسيق، والتي تضم إجمالي 269 ألفاً وطالبين، حيث تسجل الشعبة العلمية إجمالي 246 درجة بحد أدنى 60%، وللقسم الأدبي بمجموع 238 درجة بحد أدنى 58.5%.

درجات تنسيق المرحلة الثانية 2022

ومن جانبه أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور على وجود أماكن شاغرة من المرحلة الأولى بكليات كل من: الطب البيطري، والتمريض، والحاسبات والمعلومات، إلى جانب كليات الزراعة، والعلوم، والجامعات التكنولوجية، والألسن، والإعلام، والآثار، والباقي من الكليات النظرية، ويتوقع مجموعة من الخبراء المتخصصين في التعليم بأن يسجل تنسيق الجامعات ارتفاعاً طفيفاً تتراوح من 0.5% حتى 1%، بما يشمل كافة الكليات بجميع المراحل، في توقع آخر منهم بأن كليات كل من: التربية والآداب والحقوق والمعهد الفني الصحي ستدخل في تنسيق المرحلة الثالثة.

وأما عن الكليات المتوقع دخولها في تنسيق المرحلة الثانية لعام 2022 لعلمي علوم: كلية الآداب، التجارة، التربية، الإعلام، إلى جانب كليات الألسن، والآثار، والتمريض، والتربية الرياضية، والسياحة والفنادق.

أما للكليات المتوقع إتاحتها في تنسيق المرحلة الثانية لعلمي رياضة فهي تشمل كليات: الهندسة، والتخطيط العمراني، والحاسبات والمعلومات، إلى جانب كليات الذكاء الاصطناعي، والفنون الجميلة، والاقتصاد والعلوم السياسية.

خطوات تسجيل رغبات المرحلة الثانية 2022