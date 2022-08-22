نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن.. درجات تنسيق المرحلة الثانية 2022 لكليات علمي وادبي والحد الأدنى للقبول بالجامعات 60% للشعبة العلمية و58.05% للأدبى في المقال التالي
درجات تنسيق المرحلة الثانية 2022 في إطار استكمال رحلة الثانوية العامة من أجل الدخول للجامعة الأنسب، يستمر تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة لعام 2022، والذي بدأ بالفعل يوم الخميس الماضي الموافق 18 من أغسطس، لتستمر حتى يوم الاثنين الموافق 22 أغسطس الجاري،وقد أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي عن بدء المرحلة الثانية للتنسيق، والتي تضم إجمالي 269 ألفاً وطالبين، حيث تسجل الشعبة العلمية إجمالي 246 درجة بحد أدنى 60%، وللقسم الأدبي بمجموع 238 درجة بحد أدنى 58.5%.
درجات تنسيق المرحلة الثانية 2022
ومن جانبه أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور على وجود أماكن شاغرة من المرحلة الأولى بكليات كل من: الطب البيطري، والتمريض، والحاسبات والمعلومات، إلى جانب كليات الزراعة، والعلوم، والجامعات التكنولوجية، والألسن، والإعلام، والآثار، والباقي من الكليات النظرية، ويتوقع مجموعة من الخبراء المتخصصين في التعليم بأن يسجل تنسيق الجامعات ارتفاعاً طفيفاً تتراوح من 0.5% حتى 1%، بما يشمل كافة الكليات بجميع المراحل، في توقع آخر منهم بأن كليات كل من: التربية والآداب والحقوق والمعهد الفني الصحي ستدخل في تنسيق المرحلة الثالثة.
- وأما عن الكليات المتوقع دخولها في تنسيق المرحلة الثانية لعام 2022 لعلمي علوم: كلية الآداب، التجارة، التربية، الإعلام، إلى جانب كليات الألسن، والآثار، والتمريض، والتربية الرياضية، والسياحة والفنادق.
- أما للكليات المتوقع إتاحتها في تنسيق المرحلة الثانية لعلمي رياضة فهي تشمل كليات: الهندسة، والتخطيط العمراني، والحاسبات والمعلومات، إلى جانب كليات الذكاء الاصطناعي، والفنون الجميلة، والاقتصاد والعلوم السياسية.
خطوات تسجيل رغبات المرحلة الثانية 2022
- يسجل الطالب الدخول الي موقع التنسيق
- يدخل الطالب اسمه ورقم جلوسه، والرقم السري الخاص به.
- ثم يقوم الطالب بتسجيل الرغبات بالكليات التي يرديها بالترتيب وفقاً لما يجده مناسباً له، مع حرصه على مراعاة القواعد الخاصة بالتوزيع الجغرافي والإقليمي.
- يقوم الطالب بطباعة الرغبات التي أدخلها، ومن ثم يمنحه البرنامج إيصالاً برقم معين مسجل به تاريخ وساعة التقديم.
- يمكن للطالب الاحتفاظ بنسخة من رغباته على جهازه الشخصي من خلال الضغط على زر (save as).
- في حالة تعديل الطالب لرغباته، فإن الحاسب الآلي سيحتفظ بآخر تعديل للرغبات، والتي على أساسها يتم إرسالها لمكتب التنسيق، ليقع الاختيار على الكلية المناسبة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الآن.. درجات تنسيق المرحلة الثانية 2022 لكليات علمي وادبي والحد الأدنى للقبول بالجامعات 60% للشعبة العلمية و58.05% للأدبى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.