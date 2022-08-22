كنز ربانى من اسرار الكوريات.. كريم الخميرة المعجزة لتفتيح البشرة وشد التجاعيد نهائيا هتبقى ملكة جمال

كنز ربانى من اسرار الكوريات.. كريم الخميرة المعجزة لتفتيح البشرة ، الخميرة والنشا للتفتيح الوجه من أفضل ما يمكنك اللجوء لاستخدامه، فهو ذي قدرة على تحويل بشرتك من الحالة المرهقة والباهتة إلى شكل وحالة أفضل مما تتخيلي، فلا تتوقعي أن هذه المكونات قد تخذلك، أو تعطيك وعدًا بشيء مع استخدامها ثم لا تجدي أي نتيجة، لأنها من أفضل المكونات الطبيعية التي لا تضر بشرتك، وتمنحها الحماية والجمال وكثير من الأشياء الأخرى التي ترغبينها.

كنز ربانى من اسرار الكوريات.. كريم الخميرة المعجزة لتفتيح البشرة

استخدمي هذا الخليط من أجل تفتيح بشرتك لتلاحظي مدى جمال بشرتك بعد استخدامه، وهو كما يلي:

نشا.

خميرة.

ماء.

الطريقة:

دفئي الماء وضعي الخميرة في طبق.

ضعي الماء على الخميرة بدون زيادة نسبة الماء.

قلبي جيدًا، وبعدها أضيفي النشا مع الخميرة وقلبي.

ستلاحظي أن الخليط أصبح أكثر ثخانة مع التقليب، إن كان ذلك بشكل معقول فلا بأس بينما لو كان ثقيلًا فأضيفي بعض الماء.

بعد الوصول للقوام المطلوب وزعيه على البشرة.

انتظري 20 دقيقة أولًا من ثم اغسلي وجهك وتأكدي من التخلص من أي بقايا للخليط.

يمكنك تنظيف وجهك بماء دافئ، وبعدها مباشرة غسله بماء مثلج لإغلاق المسام وضمان الاستفادة القصوى.

الماسك قابل للتكرار مرتين أسبوعيًا، ويحتاج للانتظام كي تتمكني من الوصول للغاية المطلوبة.

قناع الخميرة لتفتيح الوجه

هذا القناع يعتمد على مكونات أساسية مهمة للتفتيح وإظهار جمال البشرة، وهذه المكونات كما يلي:

خميرة.

ليمون.

الطريقة:

اعصري الليمون في طبق بحيث يتناسب مع كمية الخميرة، وبعدها ابدأي بوضع الخميرة عليها.

قلبي جيدًا وبذلك يصبح الخليط جاهزًا للاستخدام.

وزعي على البشرة، ولا تتعرضي للشمس أثناء ذلك ولا بعد التطبيق لمدة يومان.

انتظري حوالي 25 دقيقة بعد توزيع الخليط وبعدها اغسلي وجهك وجففيه.

رطبي وجهك، باستخدام كريم مناسب، ولا تكرري أكثر من مرتين أسبوعيًا.

إذا كنت ذات بشرة حساسة لا تستخدمي الليمون واستبدليه بالزبادي أو العسل الأبيض.

فوائد ماسك الخميرة

ماسك الخميرة لا يفتح بشرتك فقط، بل يتمم لها كثير من الاستفادات الأخرى التي تطمح إليها نساء كثيرات، ومنها: