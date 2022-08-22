بدون تكاليف.. فطائر محشية هشة ورائعة واحلى من الجاهزة واقتصادية بكوب زبادى فقط.. مش هتتخيلى النتيجة والطعم الرهيب للفطار او العشا

بدون تكاليف.. فطائر محشية هشة ورائعة واحلى من الجاهزة واقتصادية بكوب زبادى فقط..، طريقة عمل الفطائر المحشية تفيدك لكي تقومي بإعدادها لأطفالك أو إخوتك أو حتى لنفسك، فهذه الوصفة تقدم لك نوع من الأطعمة المفيدة لكي تتمكني من استغلالها خارج المنزل بدلا من لجوء الأطفال للوجبات ذات المواد الحافظة التي تؤثر بصورة كاملة على مداركهم وصحتهم وقدرتهم على التعامل مع الحياة من حولهم، وفي مقالنا سنوضح أسهل طريقة لصنع تلك الفطائر وحشوها بالخضار.

بدون تكاليف.. فطائر محشية هشة ورائعة واحلى من الجاهزة واقتصادية بكوب زبادى فقط

طريقتنا اليوم تختص بصنع فطيرة ممتازة كالتي يصنعها المحترفين، وهي محشية بالخضار، مع إمكانية حشوها بأي حشوات أخرى ترغبينها، ومقادير العجينة كما يلي:

دقيق.

بيكنج بودر.

ملح.

فلفل أسود.

لبن بودر.

4 بيضات.

فانيليا.

ماء.

طريقة العجن:

تأكدي من كون الدقيق نظيف بدون أي نخالة فيه، وإن لم يكن كذلك فانخليه.

ضعي البيكنج باودر، كيس جاهز، وعليه حوالي ملعقتين ملح من الحجم الصغير، ورشة بسيطة من الفلفل.

ستحتاجي لملء كوب من اللبن البودر، وعليها نصف كوب زيت من نوع جيد.

كسري البيض في طبق ثم أضيفيه للعجين واخلطي جيدًا، ويمكنك استخدام العجان لخفق أفضل.

لا تتوقفي عن العجن إلا عند ظهور عجينة ملمومة وناعمة.

غطي العجين، ودعيه لبعض الوقت تمهيدًا لتجهيز الحشو.

تجهيز حشوة فطائر الخضار

من الممكن أن تحشي هذه الفطيرة باللحوم، أو الشاورما، أو الخضار، وهو ما اخترناه اليوم لفائدته وطعمه الذي يقبل عليه الجميع بلا استثناءات، وحضري له المكونات التالية:

بطاطس، حبة واحدة بحجم متوسط.

جزر، إما واحدة كبيرة أو اثنتان في المتوسط.

بصل أخضر.

أعواد بقدونس قليلة.

كزبرة بنفس كمية البقدونس.

فلفل حار.

فلفل رمي أو غير حار.

تجهيز الحشوة: