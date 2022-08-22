نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون تكاليف.. فطائر محشية هشة ورائعة واحلى من الجاهزة واقتصادية بكوب زبادى فقط.. مش هتتخيلى النتيجة والطعم الرهيب للفطار او العشا في المقال التالي
بدون تكاليف.. فطائر محشية هشة ورائعة واحلى من الجاهزة واقتصادية بكوب زبادى فقط..، طريقة عمل الفطائر المحشية تفيدك لكي تقومي بإعدادها لأطفالك أو إخوتك أو حتى لنفسك، فهذه الوصفة تقدم لك نوع من الأطعمة المفيدة لكي تتمكني من استغلالها خارج المنزل بدلا من لجوء الأطفال للوجبات ذات المواد الحافظة التي تؤثر بصورة كاملة على مداركهم وصحتهم وقدرتهم على التعامل مع الحياة من حولهم، وفي مقالنا سنوضح أسهل طريقة لصنع تلك الفطائر وحشوها بالخضار.
بدون تكاليف.. فطائر محشية هشة ورائعة واحلى من الجاهزة واقتصادية بكوب زبادى فقط
طريقتنا اليوم تختص بصنع فطيرة ممتازة كالتي يصنعها المحترفين، وهي محشية بالخضار، مع إمكانية حشوها بأي حشوات أخرى ترغبينها، ومقادير العجينة كما يلي:
- دقيق.
- بيكنج بودر.
- ملح.
- فلفل أسود.
- لبن بودر.
- 4 بيضات.
- فانيليا.
- ماء.
طريقة العجن:
- تأكدي من كون الدقيق نظيف بدون أي نخالة فيه، وإن لم يكن كذلك فانخليه.
- ضعي البيكنج باودر، كيس جاهز، وعليه حوالي ملعقتين ملح من الحجم الصغير، ورشة بسيطة من الفلفل.
- ستحتاجي لملء كوب من اللبن البودر، وعليها نصف كوب زيت من نوع جيد.
- كسري البيض في طبق ثم أضيفيه للعجين واخلطي جيدًا، ويمكنك استخدام العجان لخفق أفضل.
- لا تتوقفي عن العجن إلا عند ظهور عجينة ملمومة وناعمة.
- غطي العجين، ودعيه لبعض الوقت تمهيدًا لتجهيز الحشو.
تجهيز حشوة فطائر الخضار
من الممكن أن تحشي هذه الفطيرة باللحوم، أو الشاورما، أو الخضار، وهو ما اخترناه اليوم لفائدته وطعمه الذي يقبل عليه الجميع بلا استثناءات، وحضري له المكونات التالية:
- بطاطس، حبة واحدة بحجم متوسط.
- جزر، إما واحدة كبيرة أو اثنتان في المتوسط.
- بصل أخضر.
- أعواد بقدونس قليلة.
- كزبرة بنفس كمية البقدونس.
- فلفل حار.
- فلفل رمي أو غير حار.
تجهيز الحشوة:
- اغسلي البطاطس أولًا ثم قشريها.
- ضعيها في طبق عميق إلى حد ما، وقطعيها لمكعبات مع إضافة الماء عليها.
- وزعي بعض الملح على البطاطس ثم أوقدي عليها شعلة متوسطة.
- تابعيها حتى تمام السلق، ثم صفيها، واغسليها مرة أخرى ولكن بماء بارد.
- ضعيها بعد الغسل في طبق مفرود واستخدمي الهراسة لتهرسيها جيدًا، ثم دعيها.
- اغسلي الجزر، ومن ثم ابشريه قطع صغيرة بعناية.
- ضعي البصل الأخضر النظيف في المفرمة ليخرج لك تام الفرم والنعومة.
- يمكنك إضافة الكزبرة والبقدونس مع البصل، أو فرمهما وحدهما ومن ثم مزجهما به.
- أضيفي الفلفل للطحن كذلك، ويمكنك استخدام الفلفل الحلو فقط.
- هنا عليك وضع كافة الخضر المفرومة والمهروسة والمبشورة للعجين، مع دمجها جميعًا فيه بعناية.
- احضري صينية فرن، على أن تكون متسعة لحجم العجين بحيث يكون مفرود فيها بسمك غير كبير جدًا.
- تنتقل العجينة إلى فرن لا تقل حرارته عن 180°.
- حين نضجها لا تقطعيها إلا بعد أن تبرد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدون تكاليف.. فطائر محشية هشة ورائعة واحلى من الجاهزة واقتصادية بكوب زبادى فقط.. مش هتتخيلى النتيجة والطعم الرهيب للفطار او العشا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.