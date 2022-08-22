كولاجين طبيعى ربانى.. كريم لبان الذكر كنز لشد التجاعيد وتفتيح البشرة وحل لجميع مشاكل البشرة لبشرة نضرة وصافية مثل الاطفال

كولاجين طبيعى ربانى.. كريم لبان الذكر كنز لشد التجاعيد وتفتيح البشرة ، لبان الذكر كولاجين طبيعي للبشرة حينما تبدأ المرأة أو الرجل في التقدم في السن ومن ثم تبدأ البشرة في التوقف تدريجيا عن إنتاج الكولاجين وهذا هو السبب الرئيسي الذي يجعل التجاعيد والترهلات تظهر في البشرة حيث أن هذا من أهم مسببات ظهور البشرة بمظهر سيء وغير مرغوب، وفيما يلي سنعرفك كيف يمكن استخدام اللبان الذكر كولاجين طبيعي للبشرة بحيث يبقى دائما جسدك منتجا للكولاجين ولا تري في وجهك أي تجاعيد أو تشققات للبشرة، ونتحدث بخصوص ذلك بالتفصيل فيما يلي.

كولاجين طبيعى ربانى.. كريم لبان الذكر كنز لشد التجاعيد وتفتيح البشرة

اللبان الذكر يقدم لك أفضل النتائج مع بشرتك، ومن الممكن الحصول على فوائده للبشرة بسهولة تامة وبدون بذل كثير من الجهد، لذلك عليك أن تستخدميه بالطريقة التالية:

جهزي بعض الماء وضعيها في وعاء ثم ارفعيه على النار.

انتظري حتى تبدأ المياه بالغليان، ومن ثم أفرغي قدر مناسب منها في كوب زجاجي.

ضعي قدر من اللبان في الماء الساخن، ودعيه فيها ليلة، وستجدي أن الماء أصبح ذي لون أبيض.

خذي اللبان من الماء عبر مصفاة، واحتفظي بالماء في الثلاجة في كوب أو برطمان زجاجي مغلق.

استخدمي قطنة في تبليل بشرتك بالكامل بماء اللبان الذكر، على أن تتشبع به.

عدي بعدها 20 دقيقة، وسيصبح الخليط جاف على وجهك أثناء هذا الوقت.

اغسلي وجهك ببعض الماء، ومن ثم جففيه لكي تضعي الكريم المرطب الخاص بك.

ستلاحظي الفرق من المرة الأولى لاستخدام الخليط.

وصفة لبان الذكر وزيت جوز الهند

جهزي نسب متماثلة من الزيوت التالية من أجل تحضير هذه الوصفة:

لبان الذكر.

الصندل.

المر.

جوز الهند.

بالإضافة لجزء صغير من شمع العسل الطبيعي.

الطريقة: