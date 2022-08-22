مصرع 4 أطفال غرقا جراء الفيضانات والسيول فى موريتانيا

جدة - نرمين السيد - وأضافت اللجنة أنها سجلت خسائر مادية جسيمة، من بينها انهيار أجزاء من الطرق الرابطة بين مدينة سيل ابابى ومدينة امبود، وأكدت أن وضعية الجسر تتطلب تدخلا من قبل الجهات المعنية.
وتابعت اللجنة أن سد لفطح مازال يشكل خطرا على مدينة بومديد فى حالة فيضانه، داعية السلطات للتدخل لحماية السكان.
وتضررت مئات المساكن والأعمدة الكهربائية، وانهار بعض الجسور، وتعطلت بعض المصالح الخدمية، وغمرت المياه بعض الطرق، خصوصا فى مدينة امبود جنوب شرقى البلاد.
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