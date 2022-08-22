السيطرة على حرائق الغابات فى إسبانيا

جدة - نرمين السيد - وأتى الحريق الذى اندلع الإثنين قرب بيجيس بمنطقة فالنسيا فى شرق إسبانيا، على أكثر من 20 ألف هكتار من الأراضي، واستدعى إجلاء نحو 2200 شخص.

والأحد أعلنت وزيرة الداخلية فى الإدارة المحلية لمنطقة فالنسيا غابرييلا برافو فى تصريح للصحفيين، أن الطلعات الاستطلاعية بينت "عدم وجود أى جبهات نشطة" للحريق الذى بات من الممكن اعتباره "تحت السيطرة".

وقالت أجهزة الإطفاء إن تراجع سرعة الرياح وانخفاض درجات الحرارة ليلا وارتفاع نسب الرطوبة ساعدتها فى احتواء الحريق.