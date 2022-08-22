تعرف على الكليات المتاحة أمام طلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الكليات 2022

ظهرت حالة من التوتر والخوف على الطلاب وذلك بسبب حصولهم على مجاميع أقل من مجموع الثانوية العامة، حيث أنهم ينتظرون بفارغ الصبر موعد ظهور تنسيق المرحلة الثالثة، وذلك لكي يتمكنوا من الانضمام لكليات مناسبة، وأن وزارة التربية والتعليم سوف تعلن عن موعد تنسيق المرحلة الثالثة عقب غلق باب تدوين رغبات المرحلة الثانية، وسوف نعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل المتعلقة بنتيجة تنسيق كليات المرحلة الثالثة والتي سوف تبدأ خلال الأيام المقبلة بعد أن يتم الإعلان عن المرحلة الثانية خلال الساعات المقبلة.

الكليات المتاحة أمام طلاب المرحلة الثالثة

أوضحت مصادر مسؤولة في وزارة التربية والتعليم أن الطلاب سوف يجدون كليات ومعاهد متاحة مثل كلية الحقوق والتربية الرياضية والخدمة الاجتماعية والتربية الرياضية وسياحة وفنادق، ومعهد السياحة والفنادق والألسن والدراسات النوعية والهندسة والتكنولوجيا والفني التجاري، وأكدت المصادر أن نسبة تنسيق الكليات لطلاب وطالبات التخصص العلمي والأدبي من 0.5% إلى 1%، وينبغي على الطلاب اتباع كافة التعليمات لكي يتم كتابة رغبات المرحلة الثالثة بطريقة صحيحة على الموقع الإلكتروني وهي كالآتي يجب عدم الاطلاع على الرقم السري الخاص بك، مراجعة الرغبات التي تم كتابتها على الموقع مرة ثانية، يجب متابعة أخبار وزارة التربية والتعليم عبر الموقع الإلكتروني أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لمعرفة موعد فتح باب تدوين الرغبات، ينبغي عليك مراجعة التعليمات قبل البدء في تدوين الرغبات، يجب كتابة 75 رغبة، دون الكلية المناسبة لك بناءا على التوزيع الجغرافي.

طريقة التسجيل على موقع تنسيق الرغبات

يجب تنفيذ كافة الخطوات التي سيتم عرضها في هذا المقال للتسجيل على موقع تنسيق الرغبات وهي كالآتي

الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني

سجل بياناتك كمستخدم جديد.

دون رقم الجلوس والرقم السري.

قم بإدخال رغباتك، وقم بتحديد الكلية أو المعهد المناسب لك حسب التوزيع الجغرافي.

اختر التخصص.

عقب الانتهاء من تدوين الرغبات اضغط على كلمة “Save”.

ويمكن تعديل الرغبات عدة مرات وأن الموقع يقوم بحفظ التعديل الأخير وأن الوزارة تقوم باختيار تنسيق الطالب عقب حفظ التعديل الأخير، ويجب أن يقوم بطباعة ورقة الترشيح النهائية للكلية أو المعهد الذي يرغب في الانضمام له.