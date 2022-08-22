نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دخول نظام نور برقم الهوية 1444 تسجيل ولي أمر جديد في نظام نور noor.moe.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد يبحث الطلاب عن خطوات تسجيل دخول نظام نور برقم الهوية 1444. كما يرغب أولياء الأمور في إنشاء حساب جديد وذلك في حالة فقدان كلمة المرور حيث تتيح البوابة خدمة تسجيل ولي أمر جديد في نظام نور noor.moe.gov.sa. لذلك سوف نوضح عبر موقع ثقفني خطوات تسجيل دخوُل نظام نور برقم الهوية 1444.

تسجيل ولي أمر جديد في نظام نور 1444

إذا كنت من الراغبين في الدخول إلى بوابة نظام نور الإلكتروني وتسجيل حساب جديد للمتابعة خلال العام الدراسي 1444. فإن البوابة تتيح التسجيل في نظام نور لأولياء الأمور بكل سهولة ويسر.كما يمكنك التعرف علي رابط التسجيل في النقل المدرسي نظام نور.

وذلك لأن البوابة نور تقدم العديد من الخدمات الهامة بالإضافة إلى إمكانية متابعة تقارير الطلاب. ويتمكن ولي الأمر من التسجيل في نظام نور من خلال اتباع الخطوات التالية:

يجب أولاً تسجيل الدخول إلى رابط نظام نور الإلكتروني.

قم بالضغط على تبويب تسجيل ولي أمر جديد.

ينقلك المتصفح لصفحة التسجيل.

قم بتدوين البيانات التي تطلبها البوابة والتأكد من صحتها.

بعد كتابة البيانات الصحيحة قم بالضغط على تبويب التالي.

أدخل رقم الهوية الوطنية للمواطن أو رقم إقامة الطالب الأجنبي.

أدخل علاقة ولي الأمر بالطالب.

أدخل تاريخ ميلاد الطالب.

أدخل رقم الهاتف المحمول لولي الأمر لإكمال التسجيل.

ثم قم بالنقر على تبويب حفظ.

تسجيل دخول نظام نور برقم الهوية 1444

يتيح النظام لأولياء الأمور وكذلك الطلاب تسجيل دخول نظام نور برقم الهوية وذلك في حالة فقدان كلمة المرور الخاصة بالدخول للنظام. ويتم الدخول للنظام برقم الهوية من خلال التالي:

تسجيل الدخول إلى رابط البوابة الإلكترونية لنظام نور.

قم بالنقر على تبويب نسيت كلمة المرور.

أدخل رقم الهوية ورمز التحقق الإلكتروني في الحقول المتوفرة وانقر فوق “التالي”.

الآن قم بالضغط على تبويب بحث.

حدد قسم التعليم واسم المدرسة والفصل الدراسي.

قم بتسجيل الدخول إلى عنوان البريد الإلكتروني المسجل للمستخدم.

يجب في هذه الخطوة الضغط على كلمة الرابط المرسل.

قم بتدوين كلمة مرور جديدة.

ثم الضغط على تبويب تسجيل.

تعرفنا من خلال موقع ثقفني كيفية تسجيل دخول نظام نور برقم الهوية كما تناولنا الخطوات الصحيحة لتسجيل ولي أمر جديد في نظام نور الإلكتروني للعام الدراسي الجديد 1444.