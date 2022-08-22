sOOn ..epedu.gov.iq سُاعات على التصحيح نتائج السادس الاعدادي العراق 2022 وزارة التربية العراقية

نتائج السادس الاعدادي العراق 2022 هي الأمر الذي يشغل بال العديد من الطلبة والطالبات حيث قد تم إصدار بيان رسمي على أن خلال هذه الأيام سيتم الاعلان عن النتائج بطريقة مباشرة ورسمية من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم بالعراق وأقر الوزير ان هناك خمسة درجات سيتم منحهم للطلبة الحاصلين على أربعة وخمسين درجة في بعض المواد، لنتحدث على ابرز التفاصيل حول ميعاد ورابط النتيجة الخاصة بالصف السادس الاعدادي بالعراق.

نتائج السادس الاعدادي العراق 2022 epedu.gov.iq

تعتبر نتيجة الصف السادس الاعدادي من الأمور الهامة عند جميع الطلبه والطالبات لأنها مرحلة مصيريه لأنها هي ما ستجعلهم ينتقلون الى مرحلة تعليمية جديده وهي الجامعة لذلك هناك عدد من أولياء الأمور يبحثون عن رابط وطريقة الاستعلام عن النتيجة، بدأ طلاب الصف السادس بتقديم الاختبارات المقررة في الاعدادي سواء العربية، التركمانية، الكردية، والأجنبية أيضا لعام 2022 دور أول يوم الأربعاء الموافق 20 من شهر يوليو وأستمرت لثلاثة أسابيع وانتهت في أول أغسطس.

هناك العديد من طلبة الصف السادس الأعدادي تسائلوا حول ميعاد صدور النتائج الا ان وزارة التعليم أكدت أنها ستظهر خلال خمسة عشر إلى عشرون يوما حيث أن أعمال تصحيح الأوراق مازالت مستمره حتى الآن، تم الأنتهاء من تصحيح اللغة العربية فقط وانتهت مرحلة التدقيق أيضا وفور الإنتهاء سيتم الإعلان عن النتيجة فورا، حيث حرصت مديرية التعليم على أن يحصل كل طالب على نتيجة أجتهادة ولن تسمح بحدوث أي أخطاء أو تلاعب في الأوراق الخاصة بالطلبه.

رابط نتائج السادس الاعدادي 2022 العراق الدور الاول

هناك بعض الخطوات التي يجب على الطالب أو الطالبه إتباعها ليتم من خلالها إستخراج نتيجة الصف السادس الأعدادي في العراق، في البدايه يجب الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص وزارة التربية العراقية من خلال الضغط هنا انقر على النتيجة، ومنه قم بتحديد اسم المدرسة والمحافظة ثم قم بكتابة رقم مقعد الطالب ويليه رقم الجلوس قم بوضعه في الخانة الخاصة المخصصه له، ثم انقر على عرض النتيجة لتظهر فورا أمامك، ويمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن نتائج الصف السادس الاعدادي العراق فور الإعلان عنها عبر الموقع الرسمي وزارة التربية العراقية.

تستمر عمليات البحث من قبل المواطنين في كل مكان في أنحاء العراق عن الاستعلام عن نتائج الصف السادس الاعدادي بعد الانتهاء من تصحيح أوراق مواد الطلبة والطالبات كاملة، وننتظر معكم استكمال كل شيئ ومراجعة الدرجات، وخلال أيام سوف يتم رصد النتائج عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية والذي يوضح لجميع الطلبة والطالبات في أعلى المقالة مع تمنياتنا بالنجاح.