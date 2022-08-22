نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقويم الدراسي 1444 بعد التعديل || موعد العودة للمدارس لبداية الدراسة ١٤٤٤ في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبدأ في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين أولى خطوات العودة للمدارس بعد اعتماد التقويم الدراسي 1444 بعد التعديل، حيث جاء في التقويم الدراسي الجديد 1444 موعد العودة للمدارس، وكذلك موعد عودة المعلمين والمعلمات، كما حدد التقويم الدراسي للعام 2022 موعد عودة المشرفين والمشرفات التربويين والتربويات ومنسوبي مكاتب التعليم، وذلك مع اقتراب موعد بداية الدراسة 1444 في كافة مدارس المملكة، وكان السيد وزير التعليم قد اعتمد التقويم الدراسي ١٤٤٤ ثلاثة فصول، وينقسم العام الدراسي 1444 إلى 39 أسبوعا دراسيا منقسمين إلى ثلاثة عشر أسبوعا دراسيا في كل فصل دراسي من الفصول الثلاثة.

التقويم الدراسي 1444 بعد التعديل

ويبدأ العام الدراسي الجديد بعودة المشرفات التربويات وعودة المشرفين التربويين وكذلك عودة منسوبي مكاتب التعليم في الإدارات التعليمية المختلفة، وذلك مع صباح اليوم الإثنين 1444/1/24 الموافق 22 من أغسطس 2022، حيث يبدأ الطلاب في استلام الكتب الدراسية بداية من اليوم وحتى بداية الدراسة في الأسبوع القادم، كما قامت وزارة التعليم بالسماح لأولياء أمور الصف الأول الابتدائي بالتسجيل الجديد في نظام نور تسجيل ولي الأمر، كما قامت الوزارة بتوضيح خطوات التسجيل في نظام نور.

حقيقة تأجيل بداية الدراسة 1444

وكانت العديد من المواقع الإخبارية الغير موثوقة قد تناقلت العديد من الأخبار التي تتحدث عن صدور قرار بتأجيل عودة المدارس 1444، ولكن هذا الخبر تم نفيه نهائيا من قبل الوزارة، حيث كشف مصدر في وزارة التعليم بالمملكة أن هذه الأخبار هي إشاعات مغرضة من بعض معدومي الضمير هدفها إثارة البلبلة بين أولياء الأمور، وأن الوزارة مصممة على الالتزام بجدول التقويم الدراسي 1444 مهما كانت الظروف.

موعد العودة للمدارس

ووفقا للتقويم الدراسي الجديد فإنه قد تم اعتماد موعد عودة الطلاب للمدارس، حيث تبدأ عودة الطلاب للمدارس في مطلع الأسبوع القادم، على أن تكون موعد بدايات ونهايات الفصول الدراسية الثلاثة كالآتي: