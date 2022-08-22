وفاة شخصين فى حادث تصادم بكندا

جدة - نرمين السيد - ووفق ما نقلته قناة "CTV" عن الشرطة، وقع الحادث مساء السبت. ولسبب ما، انحرفت السيارة عن طريق سريع واصطدمت فعليا بحشد من الأشخاص الذين كانوا يحتفلون.
ونتيجة للحادث، لقى شخصان مصرعهما ونقل عشرة إلى المستشفى. وقالت الشرطة إنها لن تنشر المزيد من المعلومات حول الحادث للصحافة حتى يوم الاثنين، بينما لا يزال التحقيق جار.
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