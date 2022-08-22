العالم اليوم - بطلة العالم.. المصرية أمينة تتحدث عن إنجاز الاسكواش التاريخي

انتم الان تتابعون خبر بطلة العالم.. المصرية أمينة تتحدث عن إنجاز الاسكواش التاريخي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 22 أغسطس 2022 03:21 صباحاً - بعد أن حققت المصرية أمينة عرفي لقب بطولة العالم لناشئات الاسكواش تحت 19 سنة التي أقيمت بمدينة نانسي الفرنسية، تحدثت "البطلة المراهقة" لموقع "دوت الخليج" عن إنجازها التاريخي.

فقد أصبحت صاحبة الـ15 عاما ثاني أصغر لاعبة في التاريخ تحقق هذا اللقب، بعد مواطنتها نور الشربيني التي فازت به في عمر 13 عاما سنة 2009.

وقالت أمينة لموقع "دوت الخليج" إنها سعت جاهدة للتتويج بالبطولة، حتى تكون أصغر لاعبة تحقق هذا الإنجاز منذ عام 2009.

وأشارت إلى أن تتويج نور الشربيني بنفس اللقب من قبل "منحها دفعة قوية للتتويج ببطولة العالم للناشئات"، وأضافت: "التتويج ببطولة العالم في هذا السن شيء كبير جدا لأنه لم يحدث منذ عام 2009".

وتابعت: "تتويج نور الشربيني أكسبني دفعة لأن أصبح مثلها في الفوز بالبطولات".

وعبرت أمينة عن أمنيتها بتكرار التتويج ببطولة العالم للناشئات 4 مرات، لتكسر رقم نور الشربيني التي توجت بنفس اللقب 3 مرات كأكثر لاعبة في التاريخ تحقق هذا الإنجاز.

وفازت أمينة عرفي في المباراة النهائية بنتيجة 3-2 على مواطنتها سلمى الطيب، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 9-11، و1-11، و11-6، و11-3، و11-7.

وتضيف البطلة الصغيرة: "الجميع اعتقد أنني سأخسر المباراة النهائية بسبب تأخري في النتيجة 0-2، ونتيجة الشوط الثالث كانت تشير لتأخري 5-2، مما يعني أن سلمى الطيب يكفيها 6 نقاط فقط للفوز بالبطولة".

وأكملت: "حمست نفسي بأن الفرصة لا تأتي أكثر من مرة. البطولة تقام مرة واحدة في السنة. بدأت أغير طريقة لعبي ونجحت في الفوز بالشوط والاستمرار بنفس الشكل لأفوز بشوطين آخرين وباللقب".

وعن الصعوبات التي واجهتها: "كل المباريات كانت صعبة لأنني أواجه أفضل لاعبات في العالم تحت 19 عاما. مباراتا النهائي وقبل النهائي بالطبع كانتا الأكثر صعوبة لأنني كنت أعود في النتيجة من الخسارة 0-2 للفوز 3-2".

وأضافت: "في المباراة النهائية كنت أواجه سلمى الطيب وهي مصرية وطريقة لعبنا متشابهة. نضرب الكرة بقوة وسرعة، كما أن تقدمها أول شوطين زاد من صعوبة اللقاء".

وتحدثت عن دعم والدها لها في المباريات وبين الأشواط، موضحة: "كان هادئا دائما ويطالبني بالهدوء والثقة ويحمسني بثقته في قدرتي على الفوز، وبالفعل نجحت بسبب هدوءه ودعمه".

وتستعد أمينة للمشاركة في بطولة الأهرام الدولية للاسكواش في سبتمبر المقبل، التي ستكون الأولى لها في مواجهة المحترفات الأكبر سنا، حيث بات بإمكانها اللعب ضدهن حاليا بعد تجاوزها عمر 15 عاما.

وتتنافس في البطولة أفضل 48 لاعبة محترفة في العالم، بينما تحدثت أمينة بثقة قائلة: "إن شاء الله أستطيع الفوز على لاعبات من المستوى الأول".