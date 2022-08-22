نتائج السادس الاعدادي 2022 الدور الاول العراق وزارة التربية والتعليم العراقية

نتائج السادس الاعدادي 2022 الدور الاول العراق لجميع المحافظات العراقية ومواقع الانترنت اللازمة للوزارة في العراق وسابقا حيث ينتظر الطلاب الان وكذلك اولياء الامور ان يتم الاعلان عن نتائج الصف السادس الاعدادي في كافة المحافظات، حيث كانت وزارة التربية والتعليم العراقية قد أكدت علي قرب انتهاء اللجان الامتحانية من اعلان انتهاء كل الأعمال الخاصة بالتصحيح، وكذلك المراجعة الشاملة، وسوف يتم اعلان النتائج خلال الساغات القادمة عبر الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية، وكذلك يمكن الاستعلان نتائج السادس عبر موقع السومرية نيوز وكذلك موقع ناجح، وموقع النجاح وهناك أيضا مواقع عديدة ستقوم بنشر النتائج رسمياً.

نتائج اعتراضات السادس الإعدادي 2021 الدور الثاني

ينتظر جميع طلاب السنة السادسة الاعدادي الي اعلان نتائجهم ومعرفة الدرجات وكذلك سوف يتم نشر النتائج من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية، ومن المتوقع أن يتم إعلان نتائج جميع المدارس لطلاب السنة السادسة على الملأ في جميع محافظات العراق وذلك بمجرد أن يتم اعتمادها بالنسبة للأقسام العلمية والأدبية والتطبيقية والبيولوجية بالوسائل الإلكترونية مع رقم الاختبار للتأكد من سلامتهم ومنع انتشار فيروس كورونا، ومن المنتظر أن يتم اعلان النتائج علي مستوي المحافظات المتواجدة في دولة العراق وهي محافظة الانبار واربيل ومحافظة البصرة وبغداد ومحافظة بابل وحلبجة ودهوك وكذلك سيتم اعلان نتائج الاعتراض علي الصف السادس في محافظة ذي قار والقادسية وديالي وأيضا في محافظات كركوك وصلاح الدين والسليمانية، وفي محافظات كربلاء وميثان والمثني، ومحافظة واسط ونينوي والنجف ومحافظة ميثان.

نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2021 الدور الثاني نتائجنا

أكدت عدة مصادر تربوية داخل وزارة التربية والتعليم العراقية، أنه بالفعل قند تم الانتهاء من كل أعمال تصحيح وكذلك تقييم الملاحظات التي قد تمت علي مستوي كافة المحافظات المختلفة في العراق وتم المراجعة وكذلك يتم اعادة النظر في الكثير من الدرجات التي حصل عليها الطلاب خلال سلسلة الامتحانات الأولى من خلال زيارة موقعنا على شبكة الإنترنت لنتائج وزارية.