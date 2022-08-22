نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الرابط الرسمي” منصة التوظيف في وزارة الشؤون الاسلامية 2022 moia.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نستعرض معكم منصة التوظيف في وزارة الشؤون الاسلامية، حيث زاد البحث بشكل كبير من الباحثين والباحثات عن الوظائف داخل المملكة العربية السعودية عن التوظيف في وزارة الشؤون الإسلامية، والتي تم الإعلان عنها بشكل رسمي أمس يوم الاحد الموافق 23 محرم 1444 هـ وذلك في الحساب الرسمي للوزارة، حيث تم الإعلان عن المسميات الوظيفية بالنسبة إلى وظائف الأئمة والمؤذن والدعوة والإرشاد الشاغرة، وطريقة التقديم عليها، وسنتابع معكم في هذا المقال كافة التفاصيل من حيث الشروط المطلوبة، وكذلك رابط التسجيل الرسمي بشكل صحيح، فتابعوا في موقع ثقفني للتفاصيل.

منصة التوظيف في وزارة الشؤون الاسلامية

وقد تم الإعلان عن توظيف لوزارة الشؤون الاسلامية والتي تهتم في محال عملها بالاوقاف في المملكة والمساجد، حيث إنه مطلوبة من كلا الجنسين الرجال والنساء، ما عدا وظيفة الامام والمؤذن فهي للرجال فقط، وهذه الوظائف كما يلي:

إمام مسجد.

مؤذن.

مراقبين المساجد.

الوظيفة حراس أمن.

وظيفة الدعوة.

والتقديم سيكون عبر منصة التوظيف الإلكترونية عبر بوابة موقع الوزارة الرسمي، والذي سنترك لكم رابط تقديم طلب التسجيل فيها في الأسفل، فتابعوا حتى النهاية.

استعلام عن وظائف وزارة الشؤون الإسلامية (الشروط)

ويريد الكثير من الأشخاص من الراغبين في الحصول على وظائف الشئون الاسلامية (الأوقاف) الاستعلام عن شروط القبول المطلوبة، وهذه الشروط كما يلي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية بالطبع.

لا يقل العمر عن 18 عاما.

ألا يقل المؤهل العلمي عن الشهادة الثانوية.

حفظ 3 أجزاء من القرآن كحد أدنى، وهذا ما عدة أئمة المساجد حيث يجب حفظ القرآن كاملا.

رابط تقديم وظائف الشؤون الاسلامية

ويمكنكم تقديم طلبات التوظيف على تلك الوظائف المذكورة التي تعلن الوزارة أن انتهاء التقديم سيكون في آخر ساعة بيوم 29 محرم 1444 هـ القادم في حالة توافر الشروط عليكم، وهذا عبر اتباع الخطوات التالية: