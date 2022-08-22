كيف استعلم عن صلاحية الإقامة الكترونيا عبر منصه ابشر في السعودية 2022

من التساؤلات الأكثر تداولًا بين الأشخاص داخل المملكة العربية السعودية هي كيفية الاستعلام عن صلاحية الإقامة في السعودية لعام 2022م – 1444هـ من خلال منصة “أبشر” الرقمية، حيث تعد صلاحية الإقامة لأي مواطن أجنبي داخل السعودية هي من أكثر الأمور أهمية بالنسبة لأي مقيم في أي دولة لأن عدم تجديد الإقامة قد يعرّضك إلى غرامات يتم فرضها من قبّل الحكومة السعودية وقد تدخل في دوامات أنت في غنى عنها فمن الأفضل أن تنتبه لموعد تجديد الإقامة من خلال الاستعلام الدوري.

خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة في السعودية 1444هـ – 2022م

يمكنك الاستعلام عن صلاحية الإقامة في المملكة العربية السعودية عبر منصة “أبشر” الإلكترونية من خلال اتباع الخطوات التالية:-

قم بالدخول على رابط منصة أبشر الإلكترونية ثم قم بالنقر على زر “أفراد” وابدأ في كتابة اسم المستخدم وكلمة السر الخاصين بحسابك.

إذا لم يكن لديك حساب على المنصة قم بعمل حساب خاص بك واكتب البيانات المطلوبة منك واملأ كل الحقول المطلوبة منك بشكل صحيح وبدون أي خطأ.

بعد الدخول على حسابك في المنصة قم بالنقر على أيقونة “الاستعلام عن صلاحية الإقامة” وأضف البيانات الخاصة بالتأكد من هويتك والتي تتمثل في رقم إقامتك ورقمك السري.

ثم قم بالنقر على أيقونة “عرض” وسيتم عرض كل التفاصيل بإقامتك داخل المملكة العربية السعودية وموعد تجديد الإقامة.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة السعودية إلكترونيًا