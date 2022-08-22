نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج نظام نور 1444 برقم الهوية خطوات تسجيل طالب جديد في noor في المقال التالي
رابط نتائج نظام نور 1444 برقم الهوية ، نظام نور من أهم الأنظمة التعليمية التي أطلقتها وزارة التعليم السعودية، حيث جمعت جميع أطراف المنظومة التعليمية من معلمين، طلاب، مديرين مدارس، إداريين، عاملين، أولياء أمور به، وبذلك أصبح التعامل كليًا الكترونيًا بدون الحاجة لزيارة المدرسة، حيث يتم إتاحة العديد من الخدمات التي يحتاج لها هؤلاء به، وفي خلال هذا المقال سنتعرف سويًا على كيفية الاستعلام عن نتائج نظام نور، وبالطبع رابط نتائج نظام نور برقم الهوية بكل سهولة.
رابط نتائج نظام نور 1444
بعد الانتهاء من العام الدراسي أعلن نظام نور عن إتاحة رابط خاص بالنتائج يمكن من خلاله الاستعلام عن نظام نور لنتائج الابتدائية، المتوسطة، الثانوية برقم الهوية، كما تم الإعلان أنه سيتم إتاحة إمكانية الاستعلام عن نتائج جميع الطلاب والطالبات برقم السجل المدني، وهذا هو رابط نتائج نظام نور برقم الهوية يتم الضغط عليه ثم الدخول:-
- كتابة رقم الهوية.
- رمز التحقق.
- ثم ابحث.
- ثم الانتظار قليلًا حتى يتم تحميل النتائج.
خطوات تسجيل طالب جديد في نظام نور 1444
لا تقتصر خدمات نظام نور عن معرفة النتائج وحسب، بل الكثير من الخدمات التي يمكن استخدامها، ولعل بعض الخدمات تكون أكثر شيوعًا هي خدمة تسجيل طالب جديد في نظام نور 1444 والتي تتم من خلال حساب ولي الأمر.
لتسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي في نظام نور، بعدها يقوم المديرين بالمدارس والمشرفين في الإدارات بفحص الطلبات التي تم تسجيلها، ولقد تم الإعلان عن الخطوات التي سيتم إتباعها من أجل إتمام عملية تسجيل طالب جديد في نظام نور 1444 عن طريق زيارة الموقع الالكتروني للنظام ثم إتباع ما يلي من خطوات:-
- ثم الضغط على تسجيل طالب جديد.
- إضافة رقم الهوية أو الرخصة للطالب المراد تسجيله.
- توضيح ما إن كان الطالب لديه رخصة إقامة أو رقم سجل مدني.
- ثم اختيار ولي الأمر من خيارات صلة القرابة الموضحة.
- ثم تسجيل.
- إضافة رقم الهوية أو رخصة الإقامة لولي الأمر.
- الضغط على تدقيق.
- إضافة كافة البيانات الشخصية للطالب
- الاسم الأول للطالب حتى اسم الجد باللغة العربية والإنجليزية.
- إضافة تاريخ الميلاد هجريًا وميلاديًا.
- كتابة مكان الولادة بالعربية والانجليزية.
- الديانة.
- نوع السكن، ملكيته، الحالة الاجتماعية لولي الأمر.
- إضافة عنوان السكن للتراسل، المنطقة الإدارية، المدينة، والشارع الرئيسي والفرعي، وتوضيح علامة مميزة بالمنزل.
- سيتوجب إدخال رقم للاتصال أساسي وأيضًا رقم اخر للتواصل من خلاله، رقم جوال ثابت للمنزل.
- إضافة البريد الالكتروني.
- العنوان تفصيلي.
- الرمز البريدي.
- صندوق البريد.
- الفاكس.
- إضافة جميع المعلومات الخاصة بولي الأمر والعمل الحالي له.
- ثم اختيار مرحلة رياض الأطفال ثم الضغط على تسجيل أخيرًا.
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