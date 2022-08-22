نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل سيتم صرف مقطوعة الضمان المطور هذا الشهر 1444؟ الموارد توضح الحقيقة وتنهي الجدل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تساءل الكثيرون عن مدى صحة خبر صرف مقطوعة المطور هذا الشهر بعد الأخبار التي انتشرت مؤخرا بأنه سيتم إعادة صرف المقطوعة مرة ثانية، فهل تم نزول أسماء المستفيدين؟ وهل سيتم صرف المقطوعة هذا الشهر؟ إليكم حقيقة هذا الأمر وإنهاء الجدل حوله.

هل سيتم صرف مقطوعة المطور هذا الشهر 1444؟

وزارة الموارد انهت الجدل وأبانت بأنه تم إيقاف صرف المقطوعة من عدة سنوات ولن يتم صرفها مجددا كما أشيع مؤخرا، والمساعدة المقطوعة كانت عبارة عن مبلغ سنوي يتم صرفه للمستفيدين من الضمان المطور أو القديم، ومنذ عام 2020 توقف صرف المقطوعة، ولم يصدر أي أوامر ملكية تفيد بعودة المقطوعة كما انتشرت الأخبار بين المواطنين بأنه سيتم عودة المقطوعة ولكن باسم مختلف، وعند صدور أي أمر ملكي يفيد بصرف أي رواتب إضافية ستقوم وزارة الموارد البشرية بالإعلان في بيان رسمي، وبناء على ذلك في حال صدور أي قرارات جديدة سيتم صرف الدعم إلى الأسر الأكثر استحقاقا.

حقيقة الكشوفات الجديدة للمساعدة المقطوعة

بينا لكم حقيقة الجدل الأخير حول عودة صرف المساعدة المقطوعة، ولهذا لا توجد أي كشوفات بأسماء المستفيدين من الضمان القديم أو المطور لأنه لا توجد عودة للمقطوعة، ولم يتم فتح باب التسجيل للحصول على المساعدة المقطوعة، وتم استبدال المقطوعة برواتب إضافية يتم صرفها مع راتب الدعم الأساسية بالإضافة إلى زيادة رواتب العاملين بالوظائف الحكومية بالمملكة، لهذا لم يصدر قرار بعودة المقطوعة أو بدل غلاء المعيشة، وننوه السادة المواطنين عدم الانسياق وراء الأخبار المنتشرة دون التحقق من مصدرها، ويمكن الإطلاع على الصفحة الرسمية لوزارة الموارد البشرية للتأكد من صحة أي خبر ومتابعة كل جديد.

الاستعلام عن المقطوعة برقم الهوية

تقدم المساعدة المقطوعة للأسر الأكثر استحقاقا للدعم، ولكن تم إيقاف صرفها من سنوات، ويمكنكم التحقق من خلال الصفحة الرسمية لوزارة الموارد، فإليكم خطوات الاستعلام عن المساعدة المقطوعة باستخدام رقم الهوية: