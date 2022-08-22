نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف خالية بوزارة الشؤون الإسلامية للجنسين.. تعرف على الشروط والموعد النهائي للتقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعلن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، عن فتح باب التعيين لشغل بعض الوظائف الشاغرة لحملة المؤهلات الجامعية والثانوية، من الجنسين في بعض التخصصات الشاغرة، للعمل بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، حيث تهتم وزارة الشؤون الإسلامية بجميع الأمور التي تتعلق بالأوقاف الخيرية، والعمل على تنميتها، بالإضافة إلى الاهتمام بالمساجد، والإشراف على المراكز الإسلامية بالخارج، بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات الإسلامية المختلفة.

حيث أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية عن بدء استقبال طلبات التقديم لشغل وظائف مراقبين ودعاه وأفراد أمن من الجنسين، بالإضافة إلى وظائف الأئمة والمؤذنين، برواتب مجزية تبدأ من 4500 ريال سعودي لجملة الثانوية، و 6000 ريال سعودي لحملة المؤهلات العليا.

وفي إطار ذلك نستعرض الآن على موقع ثقفني تفاصيل وشروط الوظائف المطلوبة وكيفية التقديم لها كالتالي:-

الوظائف المطلوبة

وظائف إمام مسجد، للرجال فقط. وظائف مؤذنين، للرجال فقط. وظائف مراقبين مسجد، من الرجال والنساء. وظائف حراس أمن، من الرجال والنساء.

الشروط المطلوبة لشغل الوظائف المذكورة أعلاه

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم حاصل على الثانوية على الأقل.

أن يكون لائق صحيا.

أن يكون حسن السير والسلوك.

أن لا يقل السن عن 18 سنة.

أن لا يكون المتقدم مسجلا في التأمينات الاجتماعية.

أن لا يكون مرتبطا بعمل آخر.

أن لا يكون المتقدم غير متقاعد من القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

اجتياز الاختبارات الخاصة بوزارة الشؤون الإسلامية.

كيفية التقديم على وظائف وزارة الشؤون الإسلامية

أولا الدخول إلى موقع الوزارة الرسمي بالرابط التالي “ وزارة الشؤون الإسلامية“.

ثم اختيار الوظيفة الراغب في التقدم إليها.

ثم الموافقة على الشروط المطلوبة.

ثم الدخول إلى بوابة النفاذ الوطني ” من هنا “.

تسجيل الدخول ببوابة النفاذ الوطني.

تعبئة البيانات المطلوبة بكل دقة.

ثم الضغط على التقديم للوظائف.

وأعلنت وزارة الشؤون الإسلامية على أن آخر موعد لتلقي طلبات التقديم للوظائف المطلوبة، يوم السبت الموافق 29 محرم 1444 هـ.