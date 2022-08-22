نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم وظائف الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد رجال 1444 في المقال التالي
أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عن فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف الشاغرة لديها، وذلك من حملة الثانوية العامة فأعلي، للعمل في مناطق المملكة المختلفة، مشيرة إلى أنه لن يتم قبول أية طلبات لشغل الوظائف المعلن عنها من قبل الوزارة، ما لم يتوافر في المتقدم لشغل تلك الوظائف المتطلبات والشروط المطلوبة والتي سوف نوردها بعد قليل.
رابط تقديم وظائف وزارة الشؤون الاسلامية وكيفية التقديم:-
حددت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رابط إلكتروني يمكن من خلاله التقدم للوظائف الشاغرة المعلن عنها من قبل الوزارة، على أن يتم إتباع الخطوات الآتية عند التقديم في الوظائف المعلن عنها من قبل الوزارة والتي جاءت كالتالي:-
- الدخول على موقع وزارة الشؤون الإسلامية، مع ملاحظة أن هناك ضغط شديد على الموقع.
- يتم النقر على الوظائف المعلن عنها واختيار المسمي الوظيفي المتقدم له والذي ينطبق مع المؤهل العلمي الحاصل عليه المتقدم.
- يتم إدخال البيانات الأساسية المطلوبة، من الاسم ورقم الهوية وتاريخ الميلاد وغيرها من البيانات الأخرى.
مسميات الوظائف المعلن عنها من قبل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد:-
تضمنت الوظائف التي أعلنت عنها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد العديد من المسميات الوظيفية التالية:-
- مراقبي مساجد.
- حارس أمن.
- إمام.
- مؤذن.
- دعوة.
المتطلبات والشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف:-
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وألا يقل عمره عن 18 عام.
- أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة.
- أن يكون حافظاً لثلاثة أجزاء من القرآن الكريم.
- أن يجتاز المتقدم الاختبارات المطلوبة والمقابلة الشخصية.
- أن يكون متفرغ بالكامل للعمل بالوظائف المتقدم لها من الوظائف السابقة.
- أن يجتاز الكشف الطبي.
- أن يكون المتقدم حسن السيرة والسمعة والسلوك.
- ألا يكون المتقدم قد تمت إدانته في أية جرائم تمس الشرف والأمانة.
- أن لا يكون قد سبق فصله من العمل من أية وظيفة حكومية خاضعة لنظام الخدمة المدنية.
الراتب الذي سوف يتم الحصول من شغل أياً من الوظائف السابقة:-
يختلف الراتب وفقاً للمؤهل العلمي الحاصل عليه المتقدم لشغل تلك الوظائف، حيث تبدأ الرواتب بالنسبة للشخص الحاصل على مؤهل جامعي من 6000 ريال سعودي، وبالنسبة للحاصل على مؤهل الثانوية العامة فإن الراتب يبدأ من 4.500 ريال سعودي.
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