إصابة رئيس النمسا بارتجاج فى المخ

جدة - نرمين السيد - وذكرت صفحة الرئيس النمساوى على "تويتر": "لقد انزلق أثناء التنزه فى كاونرغرات، وتم نقله إلى أقرب مستشفى من قبل قوات كوبرا الخاصة. تعرض الرئيس الاتحادى لجروح وارتجاج طفيف فى المخ، وسيقضى الليلة فى المستشفى بناء على نصيحة الأطباء المعالجين"، وأكدت الصفحة أن الرئيس سيلغى اجتماعات منتدى "ألباخ" يومى الاثنين والثلاثاء.

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